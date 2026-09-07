Économie

Ho Chi Minh-Ville proche de son objectif annuel de 11 milliards de dollars d’IDE

Ho Chi Minh-Ville a attiré plus de 10,06 milliards de dollars d’IDE au cours des huit premiers mois de 2026, soit 91,5% de son objectif annuel fixé à plus de 11 milliards de dollars.

Ho Chi Minh-Ville attire plus de 10,06 milliards de dollars d’IDE au cours des huit premiers mois de 2026. Photo: VNA
Ho Chi Minh-Ville attire plus de 10,06 milliards de dollars d’IDE au cours des huit premiers mois de 2026. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a maintenu une dynamique positive en matière d’investissements directs étrangers (IDE) au cours des huit premiers mois de 2026, témoignant de l’attractivité de son marché et de son climat d’investissement.

Selon le Service municipal des Finances, la ville a attiré plus de 10,06 milliards de dollars d’IDE, soit 91,5% de son objectif annuel, en hausse de 167,3% sur un an. Elle a délivré des licences à 1.364 nouveaux projets d’IDE, représentant plus de 3,73 milliards de dollars de capitaux enregistrés, tandis que 1.296 opérations d’apport en capital social et d’acquisition d’actions par des investisseurs étrangers ont totalisé près de 2,8 milliards de dollars.

Hoang Vu Thanh, directeur du Service municipal des Finances, estime que ces résultats témoignent de l’attractivité à long terme du climat d’investissement de la ville. Les capitaux étrangers sont notamment de plus en plus présents dans les sciences et technologies, qui ont enregistré 467 nouveaux projets représentant plus de 599,3 millions de dollars.

Le Parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville accueille déjà plusieurs grands groupes mondiaux tels qu’Intel, Samsung, Jabil et BESI, signe d’une évolution progressive des IDE vers des secteurs à plus forte intensité technologique et à plus grande valeur ajoutée.

Pour les huit premiers mois de l’année, l’immobilier a représenté 31,6% des IDE, devant l’information et la communication (30%), le commerce de gros et de détail (22,4%), l’industrie manufacturière (7,5%) et les activités professionnelles, scientifiques et technologiques (6,3%).

Dans les zones franches et industrielles, les investissements nouvellement enregistrés et les capitaux supplémentaires avaient atteint plus de 5,14 milliards de dollars à la mi-août, dépassant de plus de 21% l’objectif annuel. Les IDE représentaient à eux seuls plus de 4,04 milliards de dollars.

Les autorités restent toutefois attentives au décalage entre les capitaux enregistrés et leur mise en œuvre effective. Au 25 août, le taux de réalisation des IDE atteignait 66,4%. Ce décalage concerne souvent les grands projets nécessitant beaucoup de terrains ou des investissements coordonnés dans la construction, les transports et l’énergie. Les procédures liées à l’aménagement, au foncier, à la construction, à l’environnement et à la prévention des incendies peuvent également ralentir leur mise en œuvre.

Pour accélérer la concrétisation des investissements, le Service municipal des Finances travaille avec les autres services et organismes concernés afin de renforcer le suivi des projets après leur autorisation, notamment des projets prioritaires et de grande envergure, et de lever les difficultés rencontrées dans les procédures d’investissement.

Parallèlement, Ho Chi Minh-Ville poursuit ses politiques visant à attirer les investissements dans les hautes technologies et les technologies stratégiques. Des mesures incitatives sont notamment prévues pour les centres de recherche et développement (R&D) dans les hautes technologies et les technologies stratégiques, ainsi que pour les entreprises des semi-conducteurs et des technologies stratégiques.

Ho Chi Minh-Ville s’est fixé pour objectif d’attirer plus de 11 milliards de dollars d’IDE en 2026. Avec plus de 91% de cet objectif atteint après huit mois, la ville s’en rapproche. Toutefois, la préparation des terrains, des infrastructures et des ressources humaines, ainsi que la levée des obstacles à la mise en œuvre des projets, seront déterminantes pour transformer les capitaux enregistrés en capacités réelles de production et d’activité. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Ho Chi Minh-Ville #IDE #huit premiers mois de 2026 Ho Chi Minh-Ville
Suivez VietnamPlus

Économie privée

Intégration internationale

Sur le même sujet

Une ligne de production de la société japonaise Onaga Co., Ltd. à HANSSIP (Photo : nhandan.vn)

Hanoï maintient son attractivité auprès des investisseurs étrangers

Avec plus de 3,7 milliards de dollars d’IDE enregistrés au cours des huit premiers mois de 2026, soit 83 % de l’objectif annuel, Hanoï entend renforcer son attractivité en privilégiant les investissements de haute qualité dans les sciences et technologies, l’innovation, les services numériques et la R&D.

Ligne de production de la société par actions Thang Long Packaging Production and Import-Export dans le quartier de Tu Son, Bac Ninh. Photo : VNA

Les IDE au Vietnam dépassent 40 milliards de dollars en huit mois

Au cours des huit premiers mois de 2026, le Vietnam a attiré 40,63 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), soit une hausse de 55,4 % sur un an. Les décaissements ont atteint 17,25 milliards de dollars, leur plus haut niveau pour une période de huit mois depuis cinq ans.

La zone industrielle Vinh Loc 2 est située dans la commune de My Yen, province de Tay Ninh. Photo : VNA

Les IDE redessinent les besoins du marché immobilier vietnamien

Alors que les flux d’IDE sont de plus en plus liés à la production de haute technologie, à la logistique et aux infrastructures numériques, les besoins immobiliers évoluent, passant d’une simple extension des surfaces à des exigences accrues en matière de qualité, de capacité opérationnelle et de spécialisation.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.