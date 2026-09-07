Hue et le Japon renforcent leur coopération

Hue (VNA) – Dans l’après-midi du 6 septembre, la ville de Hue a accueilli la Conférence de connectivité Hue - Japon 2026.



L’événement était coprésidé par Le Tri Thanh, président du Comité populaire municipal, et Pham Quang Hieu, ambassadeur du Vietnam au Japon. Il visait à renforcer les liens entre Hue et les organismes, localités, associations et entreprises japonais, tout en présentant les atouts et les besoins de coopération de la ville vietnamienne afin d’identifier des opportunités concrètes et efficaces.



S’exprimant à cette occasion, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Anh Tuan, a souligné que Hue constituait un exemple réussi de coopération avec le Japon et de connectivité entre localités. La ville dispose de nouvelles opportunités de développement grâce notamment à ses six patrimoines culturels mondiaux, à sa position importante sur le corridor économique Est-Ouest et l’axe de transport Nord-Sud, ainsi qu’à ses systèmes éducatif et médical de haute qualité.



Les orientations de développement de Hue correspondent largement aux atouts, à l’expertise et aux besoins de coopération du Japon, notamment dans les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’éducation et la formation, la santé, le développement des ressources humaines et le développement durable.



Le vice-ministre a proposé d’approfondir les discussions sur la coopération scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique afin de créer de nouveaux moteurs de développement. Il a également appelé à renforcer la coopération dans la santé et le développement des ressources humaines médicales, la préservation et la valorisation du patrimoine, ainsi que dans l’économie, le commerce et l’investissement.



Le ministère des Affaires étrangères continuera de collaborer étroitement avec les ministères et organismes concernés, la ville de Hue, l’ambassade du Japon au Vietnam, le consulat général du Japon à Da Nang et les partenaires concernés afin de renforcer les liens entre Hue et le Japon, a souligné Le Anh Tuan.



Le Japon est l’un des partenaires importants et fiables du Vietnam et un partenaire à fort potentiel pour Hue dans de nombreux domaines. Dans cette nouvelle phase de développement, Hue entend non seulement attirer des investissements, mais aussi renforcer les liens en matière de connaissances, de technologies, de ressources humaines et d’expérience en gestion afin de développer une coopération approfondie et durable.



La conférence s’est concentrée sur trois domaines prioritaires : les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique ; l’éducation et la formation ; la santé et le développement de ressources humaines hautement qualifiées dans le secteur médical.



La participation de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), aux côtés d’organismes, d’universités, d’établissements de santé et d’entreprises des deux pays, a permis d’élargir les possibilités de mise en relation.



Hue souhaite ainsi passer des échanges d’informations à des programmes et projets concrets, notamment dans la formation de ressources humaines répondant aux besoins des entreprises, le transfert et l’application de technologies, l’éducation, la santé et le développement de ressources humaines hautement qualifiées.



Le président du Comité populaire municipal, Le Tri Thanh, a enfin réaffirmé l’engagement de sa ville à créer un climat d’investissement et de coopération toujours plus favorable et transparent, et à accompagner les investisseurs, entreprises et organisations japonais dans leurs activités à Hue.- VNA