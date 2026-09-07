Économie

Production industrielle sur 8 mois : L'industrie manufacturière demeure le moteur principal

​La production industrielle vietnamienne a poursuivi sa progression au cours des huit premiers mois de 2026, portée notamment par la bonne performance de l’industrie manufacturière et de transformation, qui reste le principal moteur de la croissance du secteur.

​La production industrielle vietnamienne a poursuivi sa progression au cours des huit premiers mois de 2026, portée notamment par la bonne performance de l’industrie manufacturière et de transformation, qui reste le principal moteur de la croissance du secteur. Photo: VNA
​La production industrielle vietnamienne a poursuivi sa progression au cours des huit premiers mois de 2026, portée notamment par la bonne performance de l’industrie manufacturière et de transformation, qui reste le principal moteur de la croissance du secteur. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Selon les données de l’Office général des statistiques, relevant du ministère des Finances, l’IIP a augmenté de 1,5% en août par rapport au mois précédent et de 14,4% sur un an. Sur les huit premiers mois, il a progressé de 11,9% par rapport à la même période de 2025.

L’industrie manufacturière et de transformation a augmenté de 12,5%, contre 10% un an auparavant, contribuant à hauteur de 9,6 points de pourcentage à la croissance globale. L’industrie extractive a également connu un net redressement, avec une hausse de 8,1%, après un recul de 2,1% sur la même période de 2025, apportant 1,3 point.

La production et la distribution d’électricité ont progressé de 10,1%, contre 5% un an plus tôt, contribuant à 0,9 point. Le secteur de l’approvisionnement en eau ainsi que de la gestion et du traitement des déchets a augmenté de 9,4%, contre 8,8%, soit une contribution de 0,1 point.

Plusieurs branches manufacturières ont affiché des hausses particulièrement marquées. La production de métaux a progressé de 22,4%, celle des boissons de 16,4%, la fabrication de véhicules automobiles de 15,9% et celle d’équipements électriques de 14,6%.

La fabrication de produits électroniques, d’ordinateurs et de produits optiques a augmenté de 13,9%, celle de meubles de 12,7% et celle de produits à base de minéraux non métalliques de 12,6%. La production d’articles en caoutchouc et en plastique a progressé de 12,3%, tandis que l’industrie du bois et la fabrication d’articles en bois, bambou et rotin, à l’exception des meubles, ont augmenté de 12,2%.

La fabrication de produits chimiques et l’extraction de pétrole brut et de gaz naturel ont chacune progressé de 11,9%, tandis que la fabrication et la transformation de produits alimentaires ont augmenté de 11,6%.

À l’inverse, la fabrication de produits en cuir et d’articles connexes n’a progressé que de 3,6%, tandis que l’extraction de charbon et de lignite a reculé de 1,8%.

Les 34 villes et provinces du pays ont enregistré une hausse de leur IIP sur les huit premiers mois. Certaines ont bénéficié d’une forte progression de l’industrie manufacturière et de transformation ou de la production et distribution d’électricité. Dans d’autres, la croissance est restée limitée en raison des faibles performances ou du recul de ces secteurs et de l’industrie extractive.

Cette dynamique est cohérente avec l’évolution du PMI manufacturier du Vietnam, publié par S&P Global. Celui-ci s’est établi à 53,3 points en août, contre 52,9 en juillet, se maintenant au-dessus du seuil de 50 points pour le 14e mois consécutif.

Selon S&P Global, la croissance du secteur manufacturier s’est encore renforcée à la mi-troisième trimestre, avec une forte progression de la production et des nouvelles commandes, soutenue par le développement de nouveaux produits et l’amélioration de la demande des clients.

Andrew Harker, directeur de l’économie chez S&P Global Market Intelligence, a estimé qu’en août, la croissance de la production et des nouvelles commandes avait non seulement retrouvé le rythme observé au début de l’année, mais l’avait dépassé.

L’emploi dans les entreprises industrielles a également progressé. Au 1er août, les effectifs avaient augmenté de 1% par rapport au mois précédent et de 3,8% sur un an.

Par secteur, les effectifs de l’industrie extractive ont diminué de 0,1% sur un mois et de 0,7% sur un an. Ceux de l’industrie manufacturière et de transformation ont augmenté respectivement de 1% et 4%. Les effectifs de la production et distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude, de vapeur et de climatisation sont restés stables sur un mois, mais ont progressé de 1,9% sur un an. Dans l’approvisionnement en eau, la gestion et le traitement des déchets et des eaux usées, ils ont augmenté de 0,1% sur un mois et de 5% sur un an. - VNA

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