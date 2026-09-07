Les investisseurs étrangers accélèrent leur percée au Vietnam

Hanoï (VNA) – Plutôt que de partir de zéro en construisant de nouvelles installations de production, de plus en plus d’investisseurs étrangers choisissent d’apporter des capitaux, d’acquérir des participations ou de réaliser des opérations de fusion-acquisition (M&A) afin de renforcer rapidement leur présence sur le marché vietnamien. Cette tendance traduit une évolution des stratégies d’investissement vers des opérations moins nombreuses, mais de plus grande ampleur et à plus forte portée stratégique.
L’un des faits marquants des investissements étrangers au Vietnam au cours des sept premiers mois de 2026 est la progression spectaculaire de l’Indonésie. Classée au 36e rang à la même période de 2025, avec seulement 11,8 millions de dollars d’investissements, l’Indonésie s’est hissée au 6e rang des investisseurs étrangers au Vietnam, avec plus de 1,747 milliard de dollars de capitaux enregistrés, soit une hausse de plus de 293 fois sur un an.
Fait notable, la quasi-totalité de ces capitaux provient d’opérations d’apport de capitaux et d’acquisition de participations. Sur le total des investissements indonésiens enregistrés au cours des sept premiers mois, seuls 0,15 million de dollars correspondent à neuf nouveaux projets, tandis que plus de 1,747 milliard de dollars proviennent de huit opérations d’apport de capitaux et d’acquisition de participations.
Selon l’Agence de l’investissement étranger, relevant du ministère des Finances, cette progression exceptionnelle montre que les entreprises indonésiennes privilégient ce mode d’investissement pour accélérer leur présence au Vietnam. Cette formule leur permet d’accéder directement à une clientèle, à des réseaux de distribution, à des cadres juridiques et à des plateformes opérationnelles déjà établis, sans devoir consacrer du temps et des ressources à leur mise en place.
Une opération d’une valeur estimée à environ 1,738 milliard de dollars, qui aurait été réalisée vers mars 2026, pourrait constituer l’une des plus importantes opérations de M&A enregistrées au Vietnam au cours des sept premiers mois de l’année. Toutefois, l’identité de l’acquéreur et les détails de cette opération n’ont pas encore été officiellement rendus publics.
L’Indonésie n’est pas le seul pays dont les investisseurs privilégient cette forme d’investissement. Les données de l’Agence de l’investissement étranger font état de 1.815 opérations d’apport de capitaux et d’acquisition de participations réalisées par des investisseurs étrangers au Vietnam au cours des sept premiers mois de 2026, pour une valeur totale de plus de 6,5 milliards de dollars.
Si le nombre d’opérations a diminué de 8,4% sur un an, leur valeur a, en revanche, progressé de 61,6%. Cette évolution montre que les investisseurs se tournent de plus en plus vers des opérations de plus grande envergure, portant sur des entreprises bien positionnées ou des actifs présentant un intérêt stratégique. Il s’agit, en quelque sorte, d’« acheter une position » afin de pénétrer plus rapidement et plus profondément le marché vietnamien.
La Chine et Singapour figurent également parmi les investisseurs ayant largement recours à cette formule. Au cours des sept premiers mois, les investisseurs chinois ont réalisé 494 opérations d’apport de capitaux et d’acquisition de participations, pour un montant total d’environ 1,632 milliard de dollars. Singapour arrive en troisième position avec 166 opérations, représentant plus d’un milliard de dollars.
Sur le plan géographique, Hô Chi Minh-Ville et Hanoï demeurent les deux principales destinations de ces flux de capitaux. Hô Chi Minh-Ville arrive en tête avec 1.224 opérations d’apport de capitaux et d’acquisition de participations, pour une valeur totale de plus de 3,16 milliards de dollars. À Hanoï, 229 opérations ont été recensées, pour un montant de plus de 2,63 milliards de dollars.
Les investissements sous forme d’apport de capitaux et d’acquisition de participations représentent ainsi plus de 30% du total des investissements étrangers attirés par Hô Chi Minh-Ville au cours des sept premiers mois de l’année, contre environ 70% à Hanoï. Ces deux grandes villes concentrent un grand nombre d’entreprises et de projets disposant de solides fondamentaux, d’un marché de consommation important et d’un fort potentiel de croissance, ce qui les rend particulièrement attractives pour les investisseurs souhaitant accélérer leur implantation au Vietnam.
Ces flux contribuent également à dynamiser le marché vietnamien des M&A. Selon Grant Thornton, 31 opérations ont été recensées en juillet 2026, pour une valeur totale connue d’environ 228 millions de dollars. Sur les sept premiers mois de l’année, près de 160 opérations ont été réalisées, pour une valeur totale estimée à environ 2,7 milliards de dollars. Ce chiffre pourrait toutefois être supérieur, certaines opérations n’ayant pas rendu public leur montant.
Les opérations récentes témoignent par ailleurs d’un élargissement des secteurs d’intérêt des investisseurs. Outre les domaines traditionnels tels que la consommation, l’industrie et la finance-banque, les capitaux étrangers se dirigent de plus en plus vers la logistique, les services de paiement, les véhicules électriques, les technologies et l’énergie.
Certaines opérations visent non seulement l’acquisition d’actifs, mais également l’accès rapide à des capacités et infrastructures stratégiques déjà disponibles au Vietnam. Ainsi, l’acquisition d’une entreprise active dans les services de paiement permet à un investisseur d’accéder directement à une infrastructure de paiement agréée, tandis que les opérations dans le secteur de l’énergie offrent des possibilités d’expansion rapide dans le solaire et les systèmes de stockage d’énergie.
Selon l’Agence de l’investissement étranger, les niveaux actuels de valorisation des entreprises et des actifs vietnamiens restent relativement attractifs par rapport à ceux observés dans la région. Cette situation incite les investisseurs à accélérer leurs décaissements, avant une éventuelle hausse des valorisations accompagnant la reprise générale de l’économie.
À l’avenir, le marché des M&A devrait toutefois devenir plus sélectif. Le développement rapide de l’intelligence artificielle (IA) conduit les investisseurs à réévaluer les secteurs et les modèles économiques susceptibles d’être fortement affectés par les nouvelles technologies.
La qualité des entreprises, leur adéquation avec les stratégies d’investissement et leur capacité à créer de la valeur à long terme devraient ainsi devenir des critères de plus en plus déterminants. Les secteurs portés par des tendances structurelles, notamment la consommation, la transformation numérique, le développement des infrastructures et le développement durable, devraient continuer à attirer les capitaux étrangers.
Le passage d’une stratégie consistant à construire de nouvelles capacités à une approche fondée sur l’acquisition d’entreprises, d’actifs et de plateformes existants traduit ainsi une nouvelle manière pour les investisseurs étrangers d’aborder le marché vietnamien. Au-delà du gain de temps dans l’implantation, cette tendance témoigne également de leurs anticipations positives quant au potentiel de croissance à long terme de l’économie vietnamienne.- VNA
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