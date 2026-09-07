Politique

Vietnam-Russie : une occasion de renforcer les relations et d’élargir la coopération

À l’approche de la visite d’État de To Lam en Russie, un média russe souligne les perspectives de consolidation des relations politiques et d’élargissement de la coopération Vietnam-Russie dans de nombreux domaines.

L'article publié sur le site russe « Défense populaire ». Photo: VNA
L'article publié sur le site russe « Défense populaire ». Photo: VNA

Moscou (VNA) - À la veille de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, le site russe « Défense populaire » a publié un article consacré aux relations Vietnam-Russie et aux orientations de leur coopération dans la nouvelle période.

Selon l’article, la visite d’État de To Lam en Russie, prévue en septembre 2026, intervient alors que les relations entre les deux pays continuent de se maintenir et de se développer dans de nombreux domaines.

La Russie occupe une place importante dans la politique étrangère du Vietnam, souligne le texte. Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu au Vietnam en juin 2024. En mai 2025, le secrétaire général du PCV, To Lam, a effectué une visite à Moscou pour participer aux cérémonies marquant le 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique et s’entretenir avec les dirigeants russes.

Après le 14e Congrès national du PCV, To Lam a été élu président du Vietnam. La prochaine visite d’État en Russie sera donc sa première dans ses nouvelles fonctions.

L’article souligne que les relations Vietnam-Russie reposent sur une amitié traditionnelle, une coopération multiforme et une confiance politique. Les contacts entre les organismes compétents des deux pays sont maintenus depuis de nombreuses années, notamment dans les domaines de la sécurité, de l’application de la loi, de la formation et du partage d’expériences.

Ces dernières années, la coopération bilatérale s’est progressivement élargie à de nombreux domaines. Les rencontres entre To Lam et Vladimir Poutine à Hanoï en juin 2024 puis à Moscou en mai 2025 ont contribué à donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays.

L’article évoque également la relance par le Vietnam du projet nucléaire de Ninh Thuan, dans un contexte marqué par une demande croissante en énergie pour soutenir le développement économique, industriel et infrastructurel, ainsi que les secteurs de haute technologie.

Concernant la politique étrangère vietnamienne, le texte estime que le Vietnam continue d’accorder de l’importance à ses relations avec les pays voisins tout en développant ses liens avec les partenaires importants dans le monde. La Russie, les États-Unis, l’Inde, le Japon et les pays européens disposent de différents potentiels de coopération avec le Vietnam, notamment dans les technologies, les infrastructures, l’énergie, l’éducation, l’investissement et le commerce.

Les activités diplomatiques de haut niveau menées récemment par le Vietnam contribuent, selon l’article, à élargir sa coopération internationale, à créer davantage d’opportunités au service du développement socio-économique et à renforcer l’efficacité de sa coopération avec ses partenaires.

S’agissant des relations Vietnam-Russie, le texte estime que les deux pays disposent d’importantes possibilités d’élargir leur coopération, sur la base de leur amitié traditionnelle et de leur confiance politique. La Russie possède notamment des atouts et une expérience dans plusieurs domaines auxquels le Vietnam accorde de l’importance, dont l’énergie, les sciences et technologies, l’éducation, la santé et la sécurité.

La visite d’État de To Lam en Russie constitue ainsi, selon l’article, une occasion de continuer à consolider les relations politiques, d’élargir la coopération dans différents domaines et de promouvoir le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans une nouvelle période. -VNA

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