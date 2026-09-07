Hanoï et Séoul renforcent leur coopération stratégique

​

Séoul (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle en République de Corée du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, de son épouse et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a eu le 7 septembre une séance de travail avec le maire de Séoul, Oh Se Hoon.

Se félicitant de retrouver le maire Oh Se Hoon, après sa visite à Hanoï en 2025, Vu Dai Thang a souligné l’importance particulière de cette rencontre, alors que les deux capitales célèbrent cette année le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations d’amitié (1996-2026).

Au cours des trois dernières décennies, Hanoï et Séoul ont constamment consolidé et élargi leur coopération dans des domaines clés tels que la gestion et le développement urbains, l’aménagement, les transports, l’administration électronique, la culture, le tourisme et les échanges populaires. Saluant les avancées remarquables de Séoul en matière de développement urbain moderne, durable et innovant, Vu Dai Thang a souligné que ces orientations figuraient également parmi les priorités de Hanoï pour construire une capitale culturelle, civilisée et moderne.

Afin de rendre la coopération plus concrète, les deux dirigeants ont convenu de mettre l’accent sur quatre domaines. Le premier concerne les villes intelligentes, l’IA et la transformation numérique, notamment l’utilisation des technologies, des mégadonnées et de l’IA dans la gouvernance urbaine, les transports intelligents, les services publics et la gestion des données urbaines.

Le deuxième porte sur les transports publics et le développement urbain vert et durable, avec le renforcement des échanges d’expériences et d’experts dans les domaines des chemins de fer urbains, des transports publics, de l’amélioration de l’environnement, de l’aménagement des berges et du développement des espaces publics.

Le troisième vise à promouvoir les sciences, les technologies, l’innovation, l’investissement et les liens entre entreprises, notamment à travers la mise en place d’un mécanisme régulier de mise en relation entre les entreprises et les écosystèmes d’innovation de Hanoï et de Séoul.

Le quatrième concerne les échanges populaires, la culture, l’éducation et le tourisme, à travers l’organisation d’événements culturels et d’amitié, la coopération éducative et la promotion du tourisme.

À l’occasion du 30e anniversaire des relations d’amitié, les deux parties envisagent de discuter et de signer un nouvel accord de coopération, afin de passer du simple échange d’expériences à la mise en œuvre conjointe de programmes et projets concrets au bénéfice des habitants des deux capitales.

Vu Dai Thang a également souhaité que les autorités de Séoul continuent de soutenir la communauté vietnamienne, afin qu’elle puisse s’intégrer, vivre et travailler dans de bonnes conditions et contribuer au développement de la ville.

Pour sa part, Oh Se Hoon a réaffirmé l’importance du partenariat étroit et durable entre Hanoï et Séoul, qui contribue à l'approfondissement du partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée. Séoul continuera à coopérer étroitement avec Hanoï pour ouvrir une nouvelle phase de développement, plus concrète, plus efficace, plus innovante et tournée vers l’avenir. -VNA

​