Politique

« Du même front » à la « connectivité stratégique » : Laos et Vietnam renforcent leurs liens

À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, l’Agence de presse nationale du Laos met en lumière la solidarité particulière entre les deux peuples et souligne une nouvelle étape des relations Laos-Vietnam, marquée par le renforcement de la coopération et de la « connectivité stratégique ».

Un éditorial de l’Agence de presse nationale du Laos (KPL) saluent les réalisations du Vietnam en matière de développement.
Un éditorial de l’Agence de presse nationale du Laos (KPL) saluent les réalisations du Vietnam en matière de développement.

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026), l’Agence de presse nationale du Laos (KPL) a publié un éditorial affirmant que les réalisations du Vietnam en matière de développement constituent une source de joie et d’encouragement pour le peuple lao, tout en soulignant que les relations entre le Laos et le Vietnam entrent dans une nouvelle phase de développement.

Selon l’article, pour le peuple laotien, le développement du Vietnam ne se résume pas aux chiffres de croissance ou aux infrastructures modernes. Il est aussi le fruit d’un parcours historique que les deux peuples ont traversé ensemble. Au cours de leur lutte pour la libération nationale et la défense de la Patrie, les peuples laotien et vietnamien ont combattu « sur le même front », partagé les épreuves et les sacrifices et apporté leur soutien mutuel dans un esprit de sincérité et de fidélité. L’image du « grain de riz partagé en deux et de la tige de légume partagée » est devenue un symbole emblématique de la solidarité spéciale entre les deux peuples.

L’article estime que les réalisations du Vietnam reflètent aujourd’hui la volonté d’autonomie et d’autosuffisance, l’esprit de renouveau ainsi que l’aspiration au développement d’une nation ayant traversé de nombreuses épreuves. Un Vietnam développé et stable, dont la position et le prestige sur la scène internationale ne cessent de se renforcer, ouvre également de nouvelles perspectives de coopération et de développement au Laos. Les deux pays partagent des intérêts étroitement liés dans le maintien d’un environnement pacifique et stable, la promotion de l’intégration économique et l’élargissement de leur espace commun de développement.

Selon la KPL, les relations Laos-Vietnam constituent une relation particulière, forgée par l’histoire et fondée par les présidents Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, puis constamment consolidée par les générations successives de dirigeants et les peuples des deux pays. Elles sont devenues un patrimoine commun inestimable et une importante source de force pour la construction, la défense et le développement de chacun des deux pays.

Entrant dans une nouvelle phase, les deux pays ont convenu, fin 2025, d’ajouter la notion de « connectivité stratégique », portant leurs relations au niveau de « Grande amitié, solidarité spéciale, coopération intégrale et connectivité stratégique ». Selon l’article, cette évolution ne traduit pas seulement un élargissement de la portée des relations bilatérales, mais reflète également une vision commune face aux nouvelles exigences du développement. Elle met l’accent sur la convergence des visions, des intérêts et des espaces de développement, ainsi que sur l’interconnexion entre stabilité, sécurité et développement.

La coopération économique, commerciale et dans l’investissement devient un moteur important des relations bilatérales. En 2025, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint environ 3 milliards de dollars.

Les deux parties accélèrent parallèlement la mise en œuvre de projets d’infrastructures stratégiques dans les domaines des transports, de la logistique et de l’énergie, notamment le port international de Vung Ang, la ligne ferroviaire Vientiane-Vung Ang et l’autoroute Hanoï-Vientiane. Ces projets devraient contribuer à élargir l’espace de développement, à renforcer la connectivité régionale et à créer de nouvelles opportunités pour les deux économies. La coopération dans l’éducation et la formation, le développement des ressources humaines, les sciences et technologies, la culture et les échanges entre les peuples continue également de progresser.

Dans un contexte mondial marqué par de rapides mutations, la KPL souligne l’importance pour les deux pays de continuer à se tenir côte à côte, à renforcer leur autonomie et leur autosuffisance et à améliorer leur position respective. La « connectivité stratégique » doit se traduire par des résultats concrets de coopération, en transformant la confiance politique et la solidarité spéciale en moteurs de développement au service des populations des deux pays.

L’article affirme que, des années où les deux peuples combattaient « sur le même front » à la coopération étendue d’aujourd’hui, les relations Laos-Vietnam ont parcouru un long chemin d’amitié et de solidarité. Les relations fondées sur la « Grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la connectivité stratégique » entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples continueront d’être préservées et consolidées, constituant une force permettant au Laos et au Vietnam d’avancer ensemble vers un avenir prospère.-VNA

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