Tourisme

La Russie prévoit un nombre record de touristes russes au Vietnam en 2026

Le nombre de touristes russes au Vietnam pourrait atteindre un record de 1,5 million en 2026, porté notamment par le développement des liaisons aériennes directes et les facilités de paiement.

Article publié sur le site d’information News.ru. Photo: VNA
Article publié sur le site d’information News.ru. Photo: VNA

Moscou (VNA) – Le nombre de touristes russes au Vietnam pourrait atteindre un record historique de 1,5 million en 2026, selon les prévisions d’un représentant du ministère russe du Développement économique, citées le 5 septembre par le site d’information News.ru.

Selon Nikita Kondratiev, directeur du Département de la coopération économique multilatérale et des projets spéciaux du ministère russe, même au plus fort de la période précédant la pandémie, en 2018-2019, le nombre de visiteurs russes au Vietnam ne dépassait pas 700.000 à 800.000 par an.

Cette attractivité s’explique notamment par le maintien et le développement des liaisons aériennes directes, ainsi que par les facilités de paiement offertes aux touristes grâce aux codes QR et aux cartes bancaires MIR dans certains endroits au Vietnam.

Ces prévisions concordent avec les dernières statistiques publiées. Selon des données de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (Viet Nam National Authority of Tourism - VNAT) citées le 4 septembre par Travel Russian News, le nombre de visiteurs russes au Vietnam a dépassé le million au cours des huit premiers mois de 2026, en hausse de 165,7% sur un an. Il s’agit du taux de croissance le plus élevé parmi les principaux marchés pourvoyeurs du tourisme vietnamien.

La Russie est ainsi devenue le troisième marché pourvoyeur pour le tourisme vietnamien, derrière la Chine avec 3,54 millions de visiteurs et la République de Corée avec 2,76 millions.

Les données publiées précédemment par l’Association des tour-opérateurs de Russie (Association of tour operators of Russia - ATOR) faisaient déjà état de plus de 742.000 visiteurs russes au premier semestre, soit 2,8 fois plus qu’un an auparavant.

Les destinations balnéaires telles que Nha Trang, Mui Ne et Phu Quoc restent particulièrement prisées des touristes russes grâce à leur climat favorable, à leurs infrastructures touristiques bien intégrées et à la richesse de leur gastronomie. -VNA

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