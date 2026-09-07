Politique

Rapprocher les journalistes vietnamiens et sud-coréens à l’ère numérique

La visite de la délégation de l’Association des journalistes de République de Corée au Vietnam a permis de renforcer les échanges et le partage d’expériences entre les professionnels des médias des deux pays, notamment face aux profondes mutations du paysage médiatique à l’ère numérique.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA
Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation de l’Association des journalistes de la République de Corée, conduite par son président Park Jong Hyun, a rencontré le 7 septembre à Hanoï des représentants de l’Association des journalistes du Vietnam afin de renforcer les échanges et la coopération entre les deux organisations.

Le président de l’Association des journalistes du Vietnam, Le Quoc Minh, également membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation et rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Le Peuple), a souligné que les relations entre les deux associations ne cessaient d'être consolidées et développées grâce à de nombreuses activités d’échange et de coopération. Il a indiqué que le Vietnam considérait la République de Corée comme un pays doté d’un secteur médiatique développé et souhaitait tirer davantage d’enseignements de l’expérience de ses confrères sud-coréens.

Malgré un accès encore important du public vietnamien aux médias traditionnels, la presse doit continuer à se renouveler et à adapter ses méthodes pour mieux répondre aux évolutions des habitudes du public, a-t-il estimé. La coopération entre les associations de journalistes ne devrait ainsi pas se limiter aux conférences, séminaires et échanges professionnels, mais s’étendre à d’autres domaines afin de renforcer les liens et la compréhension mutuelle entre les journalistes des deux pays.

De son côté, Park Jong Hyun a estimé que le Vietnam connaissait aujourd’hui un rythme de développement rapide, rappelant l’expérience de la République de Corée. Les agences de presse des deux pays sont confrontés à de profondes mutations de l’environnement médiatique et doivent faire preuve d’adaptation et d’innovation. À l’occasion de cette visite, Park Jong Hyun espère pouvoir étudier et tirer davantage profit de l’expérience vietnamienne.

Il a annoncé que l’Association des journalistes de la République de Corée inviterait prochainement ses homologues vietnamiens en République de Corée afin de poursuivre les échanges, de partager les expériences et de renforcer la coopération entre les agences de presse des deux pays.

Les échanges et visites entre les deux associations devraient contribuer à approfondir leur coopération, à renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre les professionnels des médias, ainsi qu’à promouvoir la culture et le tourisme des deux pays. -VNA

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