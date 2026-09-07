Politique

Le dirigeant To Lam et son épouse entament une visite d’État en Russie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a entamé le 7 septembre une visite d’État en Russie, destinée à consolider le partenariat stratégique global et à donner un nouvel élan aux relations Vietnam-Russie.

Le dirigeant To Lam et son épouse arrivent à l’aéroport international de Vnoukovo, à Moscou. Photo: VNA
Le dirigeant To Lam et son épouse arrivent à l’aéroport international de Vnoukovo, à Moscou. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Après plus de neuf heures de vol, l’avion spécial transportant le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse et une délégation de haut niveau du Vietnam a atterri à 14h25 le 7 septembre, heure locale, à l’aéroport international de Vnoukovo, à Moscou, entamant une visite d’État en Russie du 7 au 9 septembre, à l’invitation du président russe Vladimir Poutine.

À l’aéroport international de Vnoukovo, la cérémonie d’accueil s’est déroulée en présence, côté russe, du vice-Premier ministre Dmitri Tchernychenko, de l’ambassadeur de Russie au Vietnam Gennady Stepanovich Bezdetko et du directeur du Département du protocole du ministère russe des Affaires étrangères. Côté vietnamien, l’ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi et son épouse, ainsi que des cadres et employés de l’ambassade, étaient présents.

Selon le programme, dès son arrivée à Moscou, To Lam rencontrera le président du Parti communiste de la Fédération de Russie, Guennadi Ziouganov, ainsi que des représentants de l’Association des anciens combattants et de l’Association d’amitié Russie-Vietnam. Il rencontrera également les cadres et employés de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Russie.

Le Vietnam et la Russie entretiennent des relations d’amitié traditionnelle, patiemment cultivées par plusieurs générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Fondées sur un haut degré de confiance politique, ces relations ont résisté à l’épreuve du temps et aux vicissitudes de l’histoire. Ces dernières années, le partenariat stratégique global Vietnam-Russie a continué de se développer de manière dynamique, enregistrant de nombreux résultats positifs.

Cette visite réaffirme la constance, la continuité et la haute importance accordée par le Parti et l’État vietnamiens aux relations d’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique global avec la Russie.

Elle permettra également aux dirigeants des deux pays d’approfondir leurs échanges sur les questions stratégiques, de définir une vision à long terme et de donner un nouvel élan politique aux relations Vietnam-Russie, en lien avec les objectifs de développement de chaque pays dans la nouvelle période. -VNA

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