Vietnam - République de Corée : promouvoir la coopération dans les hautes technologies

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Séoul (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle en République de Corée du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et de son épouse, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a visité et travaillé, le 7 septembre, au centre de données d’intelligence artificielle (IA) du groupe sud-coréen SK à Séoul.​

La réunion de travail a réuni notamment des responsables de l’Assemblée nationale, des ministères des Sciences et des Technologies et des Finances, ainsi que les dirigeants des provinces de Tay Ninh, Phu Tho et Bac Ninh.

Situé dans le quartier de Gasan à Séoul, le centre GPU Haein est l’une des principales infrastructures de calcul dédiées à l’IA de la République de Corée. Exploité par SK Telecom (SKT), filiale du groupe SK, il contribue au développement de modèles d’IA à grande échelle et au renforcement des capacités nationales en la matière.

La délégation a été informée par Chung Suk Geun, directeur général de SK Hyper, du fonctionnement du centre GPU Haein. Avec plus de 1 000 processeurs graphiques (GPU) NVIDIA Blackwell B200 intégrés dans un même cluster, Haein participe au projet de développement d’un modèle national d’IA soutenu par le gouvernement sud-coréen.

​SKT a également intégré une plateforme de virtualisation de l’infrastructure d’IA permettant de répartir et de reconfigurer les clusters de GPU en fonction des besoins, afin d’en améliorer le taux d’utilisation. Le système intègre également des solutions de gestion du cloud et d’exploitation de l’IA couvrant l’ensemble du processus, du développement et de l’entraînement des modèles à leur déploiement.

​Le cluster Haein s’inscrit dans le plan national visant à faire de la République de Corée l’un des trois leaders mondiaux de l’IA, en réduisant notamment sa dépendance aux infrastructures étrangères et en renforçant la maîtrise nationale des données, des modèles et des ressources de calcul.

​Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a salué l’intérêt porté par le groupe SK au Vietnam, sa présence et ses investissements dans le pays ces dernières années. Il a souligné les solides capacités du groupe dans les domaines financier, technologique et managérial, en adéquation avec l’orientation du Vietnam en faveur d’investissements sélectifs dans sa nouvelle phase de développement.

Il a réaffirmé que le Vietnam privilégiait les investissements de haute qualité, notamment dans les hautes technologies, à forte intensité de connaissances et à forte valeur ajoutée, ainsi que les projets économes en énergie et respectueux de l’environnement, contribuant au développement durable et à la réduction des émissions.

​Après sa visite du centre Haein, le vice-Premier ministre a salué la proposition de SK d’investir dans la construction d’un grand centre d’IA au Vietnam, un domaine prioritaire dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

​Il a demandé à SK d’étudier ce projet dans une perspective de long terme et à une échelle appropriée, en envisageant non seulement des infrastructures de calcul et un centre de données, mais aussi la création d’un centre régional d’IA et d’innovation intégrant la R&D, le développement et l’application de l’IA, ainsi que la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

​Le vice-Premier ministre a également appelé SK à renforcer sa coopération avec les entreprises technologiques, les universités et les instituts de recherche vietnamiens, à faciliter l’accès des entreprises et start-up vietnamiennes à ses infrastructures et technologies, et à favoriser le développement de chaînes d’approvisionnement nationales.

​Soulignant que le Vietnam considère SK comme un partenaire stratégique à long terme, Ho Quoc Dung a exprimé le souhait que le groupe élargisse ses investissements et accompagne le pays dans les secteurs clés, notamment l’énergie, les hautes technologies et l’innovation. Il a proposé à SK d’étudier des investissements dans des régions à fort potentiel telles que Bac Ninh, Phu Tho et Tay Ninh.

​Le groupe SK, deuxième groupe économique de République de Corée, affiche une capitalisation boursière proche de 300 milliards de dollars, compte environ 200 filiales et a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de plus de 170 milliards de dollars. Ses activités portent notamment sur l’IA, les semi-conducteurs et l’énergie.

Au Vietnam, SK a réalisé des investissements de plus de 3,5 milliards de dollars dans plusieurs entreprises et projets, notamment la centrale électrique au gaz de Quynh Lap, une usine de production de sockets de test pour puces semi-conductrices à Phu Tho et une usine de matériaux biodégradables à Hai Phong.​

Le groupe poursuit ses recherches en vue d’élargir ses investissements dans les infrastructures énergétiques, les centres de données d’IA et d’autres domaines correspondant à ses atouts et aux priorités de développement du Vietnam. -VNA

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