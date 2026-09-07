La coopération Vietnam-France appelée à se développer

Paris (VNA) – Dans un contexte marqué par de profondes transformations de l’équilibre des puissances en Asie, le Vietnam cherche à consolider son autonomie stratégique tout en diversifiant ses relations avec les grandes puissances, notamment à travers son partenariat stratégique intégral avec la France, estime le Dr Benoît de Tréglodé.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur la place du Vietnam en Asie du Sud-Est et dans l’espace indo-pacifique, ainsi que sur les perspectives des relations Vietnam-France à l’occasion de la visite officielle du dirigeant Tô Lâm en France, le chercheur de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) souligne que les choix stratégiques de Hanoï ne sauraient se réduire à la seule rivalité entre grandes puissances.

Selon lui, la stratégie vietnamienne repose à la fois sur une lecture prudente des contraintes géographiques et sur une volonté constante de préserver son indépendance. Ces dernières années, le Vietnam a ainsi multiplié et approfondi ses relations avec les principales puissances économiques mondiales. Le passage des relations avec la France au niveau de partenariat stratégique intégral s’inscrit dans cette dynamique et traduit la volonté de Hanoï de diversifier ses partenariats stratégiques.

Le chercheur souligne qu’au cours des trois dernières décennies, Hanoï s’est fortement réorienté vers l’Asie, en accordant une attention particulière à la région et aux économies jouant un rôle majeur dans sa dynamique de développement, notamment la Chine, la République de Corée, Singapour et le Japon.

L’ASEAN constitue un élément central de cette réintégration économique du Vietnam en Asie. Avec quelque 680 millions d’habitants, le bloc est aujourd’hui la cinquième économie mondiale. Parallèlement, le Vietnam a développé un vaste réseau de partenariats politiques et stratégiques sur la scène internationale.

Dans ce paysage de plus en plus concurrentiel, la France doit composer avec la multiplication des partenaires économiques du Vietnam. Pour Benoît de Tréglodé, cette évolution ouvre certes de nouvelles possibilités de coopération, mais elle souligne aussi la nécessité, pour les deux pays, de consolider et d’approfondir leurs relations économiques afin de leur donner une assise plus solide et de créer des conditions favorables au développement de la coopération politique et stratégique.

La France conserve néanmoins une place importante dans les relations extérieures du Vietnam, notamment en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et en raison de sa politique d’« autonomie stratégique ». Celle-ci offre à Hanoï une marge de manœuvre supplémentaire pour diversifier et équilibrer ses relations avec les grandes puissances. De son côté, le Vietnam occupe une place singulière dans la stratégie de la France en Asie, en raison des liens historiques entre les deux pays, mais aussi des intérêts économiques et géopolitiques de Paris dans le cadre de sa stratégie indo-pacifique.

Sur le plan de la défense et de la sécurité, ce chercheur rappelle que ce domaine figure parmi les axes du partenariat stratégique intégral, mais que la coopération bilatérale demeure encore limitée et dispose donc d’un important potentiel de développement.

La France a été le premier pays occidental à établir des relations de défense avec le Vietnam en 1991, avec le retour d’un attaché de défense à Hanoï. Depuis lors, la coopération s’est principalement développée autour de la médecine militaire, de la formation linguistique en français des officiers vietnamiens, de la préparation d’unités vietnamiennes aux opérations de maintien de la paix de l’ONU et des échanges dans le domaine de la diplomatie de défense. Ces derniers passent notamment par des visites de bâtiments militaires français au Vietnam et des dialogues stratégiques entre les deux ministères de la Défense.

Selon Benoît de Tréglodé, ces relations restent toutefois essentiellement protocolaires et encore éloignées d’une coopération opérationnelle. Le partenariat stratégique intégral prévoit une extension à l’industrie de défense, mais les avancées restent jusqu’à présent en deçà du potentiel.

La diversification récente des sources d’approvisionnement en armements du Vietnam ouvre néanmoins de nouvelles possibilités d’échanges et de coopération concrète dans des domaines d’intérêt commun.

Pour le chercheur, les deux pays doivent désormais porter davantage leur attention sur les défis stratégiques auxquels le Vietnam sera confronté à l’avenir en Asie. Le partenariat devrait notamment accorder une place accrue aux consultations sur les grands enjeux internationaux, tels que le multilatéralisme et l’environnement, tout en donnant une impulsion plus concrète aux échanges économiques et industriels.

La défense demeure également un domaine clé. Il s’agit désormais de bâtir une relation tournée vers l’avenir et fondée sur des intérêts communs, dans laquelle les liens économiques et industriels doivent constituer un socle essentiel du partenariat. -VNA

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