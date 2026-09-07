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Le Vietnam et la France ouvrent de nouvelles perspectives de coopération dans les technologies spatiales

La visite officielle en France et la participation au Sommet international de l’espace à Paris du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm devrait insuffler un nouvel élan au Partenariat stratégique intégral Vietnam-France, dans lequel les sciences, les technologies et l’innovation constituent des domaines de coopération à fort potentiel

La cérémonie annonçant la création de trois nouveaux réseaux stratégiques d'innovation technologique et d'expertise : Quantum (VNQuantum), Cybersécurité (ViSecurity) et Aérospatiale, Véhicules aériens sans pilote (UAV Vietnam) a eu lieu le 25 août 2025. (Photo : Vietnam+)
La cérémonie annonçant la création de trois nouveaux réseaux stratégiques d'innovation technologique et d'expertise : Quantum (VNQuantum), Cybersécurité (ViSecurity) et Aérospatiale, Véhicules aériens sans pilote (UAV Vietnam) a eu lieu le 25 août 2025. (Photo : Vietnam+)

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, effectuera une visite officielle en France et participera au Sommet international de l’espace à Paris. Cette visite devrait insuffler un nouvel élan au Partenariat stratégique intégral Vietnam-France, dans lequel les sciences, les technologies et l’innovation constituent des domaines de coopération à fort potentiel.

S’entretenant avec l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur les perspectives de cette coopération, le professeur-docteur Tran Hong Thai, président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam (ASTV), a estimé que les résultats obtenus grâce au programme VNREDSat-1 jetaient les bases d’une nouvelle phase de coopération spatiale, axée sur le développement de satellites de nouvelle génération, le transfert de technologies et le renforcement des capacités nationales.

Dans le domaine spatial, le satellite VNREDSat-1 illustre pleinement l’efficacité de la coopération scientifique entre le Vietnam et la France. Selon le professeur-docteur Tran Hong Thai, ce projet ne doit pas être considéré uniquement comme le premier satellite d’observation de la Terre du Vietnam, mais surtout comme un programme national visant à renforcer les capacités du pays dans le domaine des technologies satellitaires.

Lancé avec succès le 7 mai 2013 et officiellement remis au Vietnam en septembre de la même année, VNREDSat-1 est entré en 2026 dans sa quatorzième année d’exploitation, dépassant largement sa durée de vie initialement prévue de cinq ans. Cette longévité témoigne de la robustesse du système ainsi que des capacités opérationnelles des ingénieurs vietnamiens, désormais en mesure d’assurer de manière autonome l’exploitation d’un système spatial et terrestre complet, notamment le contrôle en orbite et le traitement des données.

Entre 2011 et 2013, l’ASTV et Astrium, aujourd’hui Airbus Defence and Space, ont formé en France un groupe d’ingénieurs vietnamiens. Cette équipe maîtrise aujourd’hui l’exploitation autonome du système et a réussi à résoudre des incidents techniques complexes, démontrant une capacité d’adaptation et un niveau d’expertise technique répondant aux standards internationaux.

Parallèlement, le Vietnam a acquis la maîtrise de l’ensemble du processus d’exploitation des données de télédétection. Depuis 2020, le système a fourni près de 30 000 images satellitaires, utilisées notamment pour la gestion des ressources, la surveillance des catastrophes naturelles, le développement socio-économique et la sécurité nationale. Cette autonomie permet au Vietnam de définir lui-même ses zones d’observation et ses priorités stratégiques.

Toutefois, la maîtrise de l’exploitation ne signifie pas encore une maîtrise complète de la conception et de la fabrication des satellites. C’est dans cette perspective que, lors de la visite d’État du président français Emmanuel Macron au Vietnam en mai 2025, l’ASTV, Airbus et le Centre national d’études spatiales (CNES) ont signé une Déclaration d’intention (DoI).

Cet accord marque une nouvelle étape vers le développement de systèmes d’observation de nouvelle génération, s’inspirant notamment des technologies avancées du programme CO3D (Constellation Optique 3D). Les discussions actuelles portent sur le projet VNREDSat-2, qui vise non seulement l’acquisition d’un nouveau satellite, mais également une participation accrue des experts vietnamiens aux travaux d’ingénierie système.

À long terme, la Stratégie de développement des technologies spatiales à l’horizon 2030 prévoit que le Vietnam maîtrise la conception, l’assemblage, l’intégration et les essais (AIT) de satellites d’observation à haute résolution.

Pour atteindre cet objectif, le Vietnam privilégie une coopération sélective avec des partenaires de premier plan, dont la France. L’expérience acquise dans le cadre du programme VNREDSat-1 montre que la coopération avec la France apporte une triple valeur ajoutée : l’accès à des technologies concrètes, la formation de ressources humaines hautement qualifiées sur le long terme et la mise en place d’un écosystème d’applications des données satellitaires répondant aux besoins spécifiques du pays.

La visite du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, réaffirme la volonté politique du Vietnam de développer ses capacités spatiales, un secteur stratégique dans la nouvelle ère. Le professeur-docteur Tran Hong Thai estime que cette visite ouvrira de nouvelles opportunités pour l’ASTV et ses partenaires français de renforcer leur coopération dans la recherche, la formation et le développement technologique, d’acquérir de nouvelles connaissances, de consolider les capacités nationales de recherche et de maîtriser progressivement les technologies nécessaires pour répondre aux défis du développement du pays.- VNA

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