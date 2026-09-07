La Décennie internationale de la culture valorisera les atouts du Vietnam

Hanoï (VNA) – L’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la proposition de lancer la « Décennie internationale de la culture pour le développement durable 2027-2036 » ouvre un nouveau cadre de coopération internationale visant à renforcer le rôle de la culture dans le développement durable. Elle offre également au Vietnam de nouvelles possibilités de valoriser ses atouts dans les domaines de la culture, du savoir et de la créativité dans le cadre de son intégration internationale.
À cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères et président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, Ngo Le Van, a souligné que, face à des défis de développement de plus en plus complexes et interdépendants, il était devenu urgent de promouvoir un modèle de développement équilibré, inclusif et centré sur l’être humain. Dans ce modèle, la culture ne doit pas être considérée uniquement comme un domaine de la vie sociale, mais également comme une ressource et un moteur importants du développement durable.
Selon le vice-ministre Ngo Le Van, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies reconnaît déjà le rôle de la diversité culturelle et des civilisations dans le développement durable. Les évolutions observées ces dernières années dans les enceintes internationales témoignent également d’un intérêt croissant de la communauté internationale pour une meilleure intégration de la culture dans les politiques de développement.
La « Décennie internationale de la culture pour le développement durable 2027-2036 » devrait favoriser des avancées dans trois domaines. Premièrement, sur le plan de la prise de conscience, elle contribuera à promouvoir une vision plus globale du rôle de la culture dans le développement durable. Deuxièmement, sur le plan des politiques, elle encouragera une meilleure intégration de la culture dans les stratégies de développement économique, social et environnemental, tout en favorisant des investissements appropriés et en améliorant l’accès à la culture ainsi que la participation et la capacité de chacun à en bénéficier. Troisièmement, sur le plan de l’action, elle favorisera la coopération, le partage des connaissances, le renforcement des capacités et la mobilisation des ressources, avec la participation des gouvernements, des organisations internationales, des milieux universitaires, des communautés et du secteur privé.
Le vice-ministre Ngo Le Van a souligné que l’enjeu essentiel de la Décennie résidait dans sa capacité à transformer la prise de conscience et les engagements en actions concrètes. Le succès de cette initiative ne devra pas être mesuré uniquement à l’aune des déclarations ou des programmes de coopération, mais surtout à travers des résultats tangibles : la culture devra devenir un véritable moteur des politiques de développement, les ressources devront être mobilisées et utilisées efficacement, et les populations et les communautés devront être placées au centre et bénéficier réellement des fruits du développement.
Une illustration de l’engagement actif du Vietnam dans la diplomatie multilatérale
Partie d’une proposition vietnamienne, l’initiative a recueilli un large soutien et le coparrainage de la communauté internationale. Selon le vice-ministre Ngo Le Van, ce résultat est l’aboutissement d’un processus approfondi de préparation, de consultations et de mobilisation multilatérale, au cours duquel le Vietnam a activement échangé avec l’UNESCO, les États membres et ses partenaires afin de finaliser le contenu de l’initiative et de parvenir à un consensus.
Lors de la 43e session de la Conférence générale de l’UNESCO, l’initiative proposée par le Vietnam avait été adoptée par consensus. Sur cette base, le Vietnam a poursuivi, avec l’UNESCO et ses partenaires, ses efforts pour promouvoir l’initiative auprès des Nations Unies.
Le 4 septembre 2026, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution proclamant la « Décennie internationale de la culture pour le développement durable 2027-2036 », avec le coparrainage de 103 pays représentant différentes régions du monde et différents niveaux de développement.
Le vice-ministre Ngo Le Van a estimé que ce processus témoignait d’une évolution positive de la diplomatie multilatérale vietnamienne. Parallèlement au respect de ses engagements internationaux, le Vietnam prend une part de plus en plus active à la proposition d’initiatives, à la formulation d’idées, au partage d’expériences et à la recherche de consensus avec ses partenaires sur des questions d’intérêt commun.
Cette démarche permet de mieux articuler les priorités de développement du Vietnam avec l’agenda international et crée des conditions favorables à une contribution toujours plus substantielle du Vietnam aux questions d’intérêt commun de la communauté internationale.
Vers des résultats concrets
L’adoption de l’initiative par les Nations Unies ne constitue qu’une première étape. Dans les temps à venir, le Vietnam continuera de travailler étroitement avec l’UNESCO, les organismes des Nations Unies, les États membres et ses partenaires pour élaborer des plans d’action et définir des domaines de coopération ciblés, concrets et réalisables.
Le Vietnam encouragera également le partage des connaissances, le renforcement des capacités, la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, tout en mobilisant la participation des collectivités locales, des milieux universitaires, des communautés et du secteur privé. Ces mécanismes sont essentiels pour élargir les ressources et permettre aux pays, notamment aux pays en développement, de mieux valoriser la contribution de la culture au développement durable.
Pour le Vietnam, la mise en œuvre de la Décennie internationale de la culture pour le développement durable contribuera également à concrétiser les grandes orientations du Parti en matière d’intégration internationale, de développement culturel et de diplomatie au service du développement. La culture y est considérée comme un fondement, une importante ressource endogène et un moteur du développement rapide et durable du pays.
La Décennie offrira ainsi au Vietnam de nouvelles possibilités de valoriser ses atouts dans les domaines de la culture, du savoir et de la créativité, dans le cadre d’une intégration internationale toujours plus profonde, tout en apportant une contribution concrète au patrimoine culturel et au développement de la civilisation humaine, au service de la paix, de la prospérité et du développement durable.-VNA
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