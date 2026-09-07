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Langue vietnamienne : un lien durable entre la diaspora et le pays d'origine

La Résolution n° 23-NQ/TW réaffirme l’importance de préserver et de promouvoir la langue vietnamienne afin de renforcer les liens entre les Vietnamiens à l’étranger et leur pays d'origine.

Le Comité de liaison de la communauté vietnamienne de Singapour organise chaque année la Fête de la mi-automne afin de renforcer les liens communautaires et de diffuser la culture vietnamienne. Photo : VNA
Le Comité de liaison de la communauté vietnamienne de Singapour organise chaque année la Fête de la mi-automne afin de renforcer les liens communautaires et de diffuser la culture vietnamienne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre du projet « Journée de valorisation de la langue vietnamienne au sein de la communauté des Vietnamiens à l’étranger pour la période 2023-2030 », le 8 septembre a été choisi comme Journée de valorisation de la langue vietnamienne. Les cours de vietnamien, les bibliothèques en langue vietnamienne et les fêtes culturelles communautaires organisés à l’étranger contribuent à rapprocher la langue maternelle des différentes générations de Vietnamiens à travers le monde.

Dans ce contexte, la Résolution n° 23-NQ/TW du 2 août 2026 du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens résidant à l’étranger réaffirme la nécessité de préserver et de promouvoir la langue vietnamienne et l’identité culturelle nationale, afin que la langue maternelle devienne véritablement un lien entre les générations de Vietnamiens à l’étranger et leur pays d’origine.

Le Thi Bich Huong, enseignante de pratique du vietnamien en Italie et présidente de l’Association Pont culturel Italie-Vietnam, souligne que cette résolution constitue un encouragement important et témoigne de l’attention portée par le Parti et l’État à la communauté vietnamienne à l’étranger, considérée comme une composante inséparable de la nation et une ressource importante pour le pays. Selon elle, inscrire ce travail dans une vision à long terme contribue à renforcer la confiance des Vietnamiens à l’étranger, notamment des jeunes générations, et à les encourager à maintenir leurs liens avec leur pays d’origine et à contribuer à son développement. Le Thi Bich Huong propose d’associer étroitement la promotion de la langue à celle de la culture, de l’histoire et de l’image du Vietnam et de son peuple afin d’en renforcer l’attractivité.

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Le Thi Bich Huong, enseignante de pratique du vietnamien en Italie et présidente de l’Association Pont culturel Italie-Vietnam. Photo : VNA

La préservation de la langue repose également sur le rôle essentiel de la famille. Thach Ngoc Minh, responsable du Programme de vietnamien au Centre for Language Studies de l’Université nationale de Singapour, insiste sur la nécessité pour les parents de maintenir l’usage de la langue maternelle au sein de la famille. Un nombre croissant d’enfants nés à Singapour s’inscrivent à des cours de vietnamien afin de pouvoir communiquer avec leurs parents, et notamment avec leurs grands-parents vivant au Vietnam. L’intelligence artificielle (IA) et les plateformes numériques offrent par ailleurs de nouveaux outils pour faciliter l’enseignement et l’apprentissage du vietnamien et enrichir les ressources pédagogiques.

De son côté, Ta Thuy Lien, cheffe du Comité de liaison pour la communauté vietnamienne à Singapour, souligne que l’apprentissage de la langue doit être associé à des expériences culturelles et communautaires concrètes. Des événements tels que la Fête de la mi-automne, le festival sportif Hung Vuong ou la campagne « Soutien à Truong Sa » permettent aux jeunes d’utiliser le vietnamien dans des activités concrètes tout en nourrissant leur attachement au pays d’origine.

Le vietnamien n’est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un vecteur de mémoire, de culture et d’attachement au pays d’origine. Dans l’esprit du projet sur la Journée de valorisation de la langue vietnamienne et de la Résolution n° 23-NQ/TW, créer un environnement où le vietnamien trouve naturellement sa place dans la vie des différentes générations de Vietnamiens à l’étranger contribue à renforcer durablement leurs liens avec le pays d’origine. -VNA

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