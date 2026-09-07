Politique

Un nouvel élan pour approfondir les relations Vietnam-France

La visite officielle du dirigeant To Lam en France ouvre une nouvelle étape dans les relations Vietnam-France, avec la volonté des deux pays de consolider leur partenariat stratégique global et de renforcer les échanges entre les deux peuples.

Vincent Boulet, responsable de la Commission des relations internationales du PCF, lors de l’inauguration de l’espace d’exposition du journal Nhân Dân, en septembre 2024. Photo: VNA
Vincent Boulet, responsable de la Commission des relations internationales du PCF, lors de l’inauguration de l’espace d’exposition du journal Nhân Dân, en septembre 2024. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, marque un "moment particulièrement important" dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam-France et témoigne de l’engagement des deux pays à approfondir davantage leurs relations bilatérales.

C’est ce qu’a déclaré Vincent Boulet, chef de la Commission des relations internationales du Parti communiste français (PCF), dans une récente interview accordée à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Paris.

Selon lui, cette visite contribue également à consolider les liens historiques entre le PCF et le Parti communiste du Vietnam (PCV), établis et patiemment cultivés depuis l’époque du Président Hô Chi Minh.

Vincent Boulet a souligné que les deux partis ont toujours été des amis et des camarades étroitement liés dans leur lutte en faveur de la justice sociale et du développement. Il s’est dit convaincu qu’une coopération étroite entre eux pourrait contribuer à promouvoir les échanges économiques, culturels et sociaux, au bénéfice des peuples des deux pays.

Le responsable du PCF a également mis en avant le rôle des partis politiques, des collectivités locales et des associations, qu’il considère comme des passerelles essentielles pour favoriser la compréhension mutuelle et renforcer l’amitié entre les peuples vietnamien et français. Le dialogue et les échanges permettent notamment aux deux parties de partager leurs expériences ainsi que les valeurs qu’elles défendent.

Dans la nouvelle étape des relations bilatérales, il a appelé à promouvoir des initiatives communes dans les domaines culturel et éducatif, notamment en faveur de la jeunesse. De tels projets pourraient, selon lui, renforcer les liens entre les deux sociétés et contribuer à consolider les bases du partenariat stratégique global Vietnam-France.

Pour approfondir les relations entre le PCF et le PCV et intensifier les échanges populaires, Vincent Boulet a proposé de poursuivre les séminaires théoriques consacrés à la situation internationale, aux mutations en cours ainsi qu’aux grandes orientations politiques des deux partis. Il a également préconisé de développer les programmes d’échanges culturels et éducatifs destinés aux jeunes, afin de leur permettre de mieux connaître la culture de l’autre pays.

Sur le plan économique, il a estimé nécessaire d’encourager les projets de coopération dans des secteurs clés tels que l’agriculture durable, les énergies renouvelables et les technologies de l’information. Il a aussi plaidé pour un soutien accru aux associations d’amitié, afin de favoriser les initiatives sociales et humanitaires conjointes.

Évoquant le développement du Vietnam, Vincent Boulet a estimé que le pays avait enregistré des avancées significatives dans de nombreux domaines. Il a notamment cité une croissance moyenne du PIB de 6,5 % par an, qui contribue à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale, ainsi que les progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté.

Dans le domaine de la coopération internationale, l’élargissement des partenariats stratégiques du Vietnam contribue également, selon lui, à créer un environnement plus attractif pour les investissements. Ces résultats témoignent d’une dynamique de développement positive et soulignent l’importance de renforcer la coopération avec des partenaires tels que la France.

Vincent Boulet s’est enfin dit convaincu que la visite officielle de To Lam en France constituera une étape importante dans les relations bilatérales et a émis son souhait que le Vietnam et la France continuent à œuvrer ensemble à la construction de leur avenir commun. -VNA

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