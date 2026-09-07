Le Festival des Lanternes 2026 attire des milliers de visiteurs à Darwin, en Australie

Darwin (VNA) - Le 5 septembre, Darwin, capitale du Territoire du Nord de l’Australie, s’est parée de couleurs et de lumières à l’occasion du Festival des lanternes du Vietnam 2026.

Cet événement culturel d’envergure, qui a attiré près de 5 000 résidents et touristes, a transformé l’espace urbain en un véritable tableau aux couleurs du Vietnam, avec ses lanternes scintillantes, ses barques en papier multicolores, ses « ponts de singe » traditionnels et ses créations artisanales en feuilles de cocotier.

Initié en 2022 par l’Association des familles vietnamiennes en Australie (AVFA), avec seulement 800 participants lors de sa première édition, le festival s’est progressivement imposé comme un rendez-vous annuel incontournable. Il a notamment été désigné « Activité communautaire de l’année » par la municipalité en 2024.

Pour cette édition 2026, le thème « Le Sud du Vietnam : de la nostalgie de l'ancien Saïgon à la beauté bucolique du delta du Mékong » a servi de fil conducteur à une programmation riche en émotions et en découvertes. Les décors évoquant les paysages aquatiques du Sud ont offert aux expatriés un retour aux sources poignant, tout en permettant aux enfants nés en Australie de s'approprier leur héritage culturel de manière ludique et interactive.

La cérémonie d'ouverture a attiré la présence du consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh, ainsi que de nombreux hauts responsables du gouvernement du Territoire du Nord chargés du tourisme, des affaires multiculturelles et du commerce, ainsi que du maire de Darwin et de plusieurs parlementaires.

Dans son allocution, le consul général Pham Hai Anh a félicité l’AVFA pour la réussite de cette cinquième édition et salué les contributions des organisateurs, des bénévoles et de l’ensemble de la communauté vietnamienne au rayonnement de la culture nationale. Il a souligné qu’au-delà de son caractère festif, le festival était devenu un événement culturel majeur à Darwin, reconnu par la municipalité comme « Activité communautaire de l’année » en 2024.

Le festival contribue non seulement à préserver l’identité culturelle et à renforcer la solidarité au sein de la communauté vietnamienne, mais aussi à servir de passerelle entre le Vietnam et l’Australie. Il permet aux habitants de Darwin de mieux connaître le Vietnam et son peuple, favorisant ainsi les échanges culturels et contribuant au renforcement des relations d’amitié entre les deux pays.

Au cours de l’événement, les visiteurs ont pu assister à des démonstrations artistiques et culinaires traditionnelles, essayer des costumes traditionnels, participer au rituel symbolique du lâcher de fleurs de lotus sur l’eau et admirer un spectaculaire feu d’artifice.

Après cinq éditions, le Festival des lanternes du Vietnam s’est imposé comme l’un des rendez-vous de la vie culturelle de Darwin. Il contribue à promouvoir l’image du Vietnam à l’étranger, à renforcer les échanges entre les communautés et à enrichir la diversité multiculturelle de Darwin et, plus largement, de l’Australie. -VNA

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