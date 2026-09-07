Le Vietnam et la République de Corée veulent approfondir leur partenariat stratégique intégral

Seoul (VNA) – A l’invitation du président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Cho Jeong Sik et son épouse, le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân et son épouse effectuent une visite officielle en République de Corée du 6 au 9 septembre 2026. Le 7 septembre à Seoul, après la cérémonie d’accueil officielle, les deux dirigeants se sont entretenus.

Le président de l’AN sud-coréenne Cho Jeong Sik a salué son homologue vietnamien Trân Thanh Mân et la haute délégation vietnamienn, soulignant que le président de l’AN du Vietnam était le premier invité après la mise en place de la nouvelle direction de l’AN sud-coréenne.

Il a estimé que cette visite revêtait une importance particulière pour consolider la confiance politique et accélérer la mise en œuvre des accords de haut niveau, notamment les résultats de la visite du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en République de Corée en août 2025, et celle du président sud-coréen, Lee Jae Myung, au Vietnam en avril 2026.

Selon lui, la visite contribuera également à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays et à renforcer la coopération entre leurs organes législatifs. Il a souhaité que le gouvernement et l’AN du Vietnam continuent de perfectionner le cadre juridique afin de permettre aux entreprises sud-coréennes d’investir au Vietnam de manière stable et durable.

Cho Jeong Sik a par ailleurs soutenu la proposition de Trân Thanh Mân visant à mieux soutenir les citoyens et les entreprises vietnamiens en République de Corée.

Le dirigeant parlementaire sud-coréen a salué les progrès remarquables du Vietnam et le renforcement de son rôle sur la scène internationale, souhaitant au pays plein succès dans la réalisation de ses objectifs de développement. Il a affirmé que la République de Corée était prête à accompagner le Vietnam dans sa prochaine phase de développement.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Photo: VNA

De son côté, Trân Thanh Mân a souligné le rôle central de l’AN sud-coréenne. Il a notamment salué les principes de fonctionnement de Cho Jeong Sik, privilégiant des résultats concrets pour la population, une participation accrue des citoyens et le renforcement de la législation dans les secteurs industriels d’avenir, de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle (IA).

Il a réaffirmé que le Vietnam considérait la République de Corée comme l’un de ses principaux partenaires stratégiques et souhaitait voir les relations bilatérales progresser de manière forte, concrète, efficace et durable dans tous les domaines.

Il a également salué la contribution des entreprises sud-coréennes au développement socio-économique du Vietnam, avant d’appeler l’AN sud-coréenne à encourager de nouveaux investissements dans les infrastructures, les semi-conducteurs, les grands centres de données pour l’IA, l’énergie et les ports maritimes. Il a aussi demandé de faciliter une participation accrue des entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement sud-coréennes et de favoriser l’ouverture des marchés aux produits des deux pays.

Les deux parties ont convenu de maintenir les échanges stratégiques de haut niveau et de mettre en œuvre une vision stratégique de la coopération économique, avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars en 2026, puis à 150 milliards en 2030, de manière équilibrée et durable. Elles ont également décidé de continuer à privilégier les aides publiques au développement (APD), sous forme de dons et de prêts concessionnels, en faveur des projets vietnamiens, et de faire des sciences et technologies un moteur des relations bilatérales.

Les deux dirigeants ont convenu d’élargir la coopération dans la formation des ressources humaines, la culture, le tourisme et les échanges populaires, tout en améliorant les politiques destinées à protéger les droits légitimes des communautés vietnamienne en République de Corée et sud-coréenne au Vietnam, dont quelque 100.000 familles multiculturelles vietnamo-sud-coréennes.

Sur le plan parlementaire, les deux parties ont souligné le rôle de la diplomatie parlementaire dans le suivi et la promotion des engagements bilatéraux. Elles sont convenues de multiplier les échanges de délégations, de partager leurs expériences législatives et de renforcer les échanges entre commissions spécialisées, en présentiel comme en ligne, notamment à travers la mise en œuvre du mémorandum de coopération signé en novembre 2025.

Elles ont également convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux. Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, Trân Thanh Mân a proposé à la République de Corée de partager son expérience et de soutenir le Vietnam dans l’organisation réussie du Sommet de l’APEC 2027, ainsi que de renforcer la coordination au sein de l’ONU et dans les mécanismes ASEAN-République de Corée et Mékong-République de Corée. -VNA

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