Économie

Le Nord du Vietnam attire plus de 80% des nouveaux IDE dans le secteur manufacturier

​Le Nord du Vietnam reste la première destination des IDE dans le secteur manufacturier, avec 8,63 milliards de dollars de nouveaux capitaux enregistrés au premier semestre 2026, soit 80,5% du total national.

Chaîne de production de Hana Micron Vina, dans le parc industriel de Van Trung. Photo : VNA
Chaîne de production de Hana Micron Vina, dans le parc industriel de Van Trung. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon les statistiques de Savills Vietnam, 274 nouveaux projets manufacturiers ont été enregistrés dans le Nord au cours du premier semestre 2026. La région a attiré 8,63 milliards de dollars de nouveaux IDE enregistrés dans le secteur manufacturier, soit 80,5% du total national, l’électronique, les semi-conducteurs et les hautes technologies en constituant les principaux moteurs.

La région s'est également distinguée par la multiplication des projets de grande envergure, témoignant d’une réorientation progressive des investissements vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

Les investissements dans l’électronique et les semi-conducteurs continuent de se concentrer dans le Nord, où les localités ont développé des écosystèmes de production relativement complets, allant des infrastructures industrielles et de la main-d’œuvre technique aux réseaux de fournisseurs, selon John Campbell, directeur et responsable des services industriels chez Savills Vietnam.

À elle seule, l’industrie informatique, électronique et des produits optiques a attiré plus de 7,03 milliards de dollars, soit près de 66% des nouveaux IDE enregistrés dans le secteur manufacturier au niveau national depuis le début de l’année. Bien que limité à 65 projets, ce groupe industriel a affiché une progression de 614% des capitaux sur un an, principalement grâce à plusieurs investissements de grande envergure.

La province de Thai Nguyen est arrivée en tête en termes de nouveaux IDE enregistrés dans le secteur manufacturier, avec environ 5,77 milliards de dollars pour 17 projets, soit plus de la moitié du total national durant la période. Deux grands projets y ont été enregistrés : un investissement de 4,08 milliards de dollars de Samsung Semiconductor Asia Holdings et un projet de 1,28 milliard de dollars de Samsung Electro-Mechanics Vietnam.

La ville de Hai Phong est demeurée pour sa part un important centre de production électronique, avec un projet d’extension de LG Innotek Vietnam d’un milliard de dollars.

Bac Ninh s’est distinguée par le plus grand nombre de nouveaux projets manufacturiers, avec 111 projets, illustrant, selon Savills, l’attractivité de son écosystème industriel déjà établi.

La présence de grands groupes électroniques favorise également le développement des chaînes d’approvisionnement. Leur expansion stimule la demande de fournisseurs, de services industriels et d’industries de soutien, tout en attirant de nouveaux projets au sein des mêmes écosystèmes.

Cette dynamique fait progressivement évoluer les avantages compétitifs du Nord, qui reposent désormais moins sur la disponibilité des terrains et les coûts d’exploitation que sur la capacité à se connecter aux chaînes d’approvisionnement technologiques mondiales.

La République de Corée a continué de jouer un rôle important dans la formation des pôles de production électronique et de haute technologie au Nord. Au premier semestre 2026, Singapour a été la principale source d’IDE manufacturiers, mais une part importante provenait de Samsung Semiconductor Asia Holdings, entreprise enregistrée à Singapour mais appartenant au groupe sud-coréen Samsung.

Selon Savills, ces investissements témoignent de la place croissante du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement technologiques régionales, notamment dans l’électronique et les semi-conducteurs.

Pour John Campbell, le Nord du Vietnam évolue progressivement d’un grand centre manufacturier vers un centre de production de haute technologie, jouant un rôle croissant dans les réseaux régionaux de l’électronique et des semi-conducteurs. L’expansion de ces secteurs devrait rester l’un des principaux moteurs du marché industriel dans les prochaines années. -VNA

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