Économie

Vietnam Airlines réajuste ses vols vers Jakarta suite à l'éruption du volcan Anak Krakatau

Vietnam Airlines réajuste ses liaisons au départ de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville à destination de Jakarta prévues pour le 7 septembre, tout en incluant une augmentation de la fréquence des vols pour prendre en charge les passagers dont les déplacements ont été interrompus depuis la veille.

Photo d'illustration: VNA
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Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé, le 7 septembre, une modification importante de son programme de vols entre le Vietnam et Jakarta en raison des nuages de cendres volcaniques provoqués par l'éruption de l’Anak Krakatau en Indonésie.

Ce réajustement concerne les liaisons au départ de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville prévues pour le 7 septembre, tout en incluant une augmentation de la fréquence des vols pour prendre en charge les passagers dont les déplacements ont été interrompus depuis la veille.

Cette décision fait suite à la fermeture temporaire de l'aéroport international Soekarno-Hatta le 6 septembre dernier, une situation qui avait notamment empêché le décollage du vol VN634 de Jakarta vers Hanoï.

Selon les dernières directives des autorités aéroportuaires indonésiennes, l’aéroport international de Soekarno-Hatta prévoit de reprendre ses activités à partir de 15h00 le 7 septembre, bien que ce calendrier reste tributaire de l'évolution réelle des conditions atmosphériques.

Pour l'après-midi du 7 septembre, Vietnam Airlines prévoit d'opérer quatre vols au départ de Jakarta vers le Vietnam, à savoir les liaisons VN630D (15h50) et VN630 (17h50) à destination de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les vols VN634B (15h00) et VN634D (16h50) à destination de Hanoï. Dans le sens inverse, les vols VN631D et VN631 au départ de Hô Chi Minh-Ville devraient décoller respectivement à 11h50 et 13h50, tandis que les liaisons VN635D et VN635 depuis la capitale sont programmées à 11h20 et 20h00 (heures locales).

La direction de la compagnie a tenu à souligner que la sécurité des passagers et des équipages constitue sa priorité absolue. Elle continuera d’informer les voyageurs de l'évolution de la situation à Jakarta et adaptera ses horaires en cas de besoin.

Face à cette instabilité, Vietnam Airlines recommande vivement aux personnes devant voyager vers ou depuis Jakarta de vérifier le statut de leur vol sur son site officiel, son application mobile ou ses canaux de communication habituels avant de se rendre à l'aéroport. Pour toute assistance, les passagers peuvent contacter le centre d'appels disponible 24h/24 ou s'adresser aux agences et billetteries de la compagnie. -VNA

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