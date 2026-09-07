

Gia Lai (VNA) – Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec les autorités de la province de Gia Lai, a inauguré le 6 septembre, dans le quartier de Quy Nhon, province de Gia Lai (Hauts plateaux du Centre), l’exposition « Espace du tourisme et de la culture – Intégration et rayonnement ». Il s’agit de l’une des activités organisées dans le cadre de l’Année nationale du tourisme – Gia Lai 2026.



L’exposition réunit 16 provinces et villes du pays, qui présentent leurs valeurs culturelles et patrimoniales, leurs paysages naturels, leurs produits touristiques, leurs métiers artisanaux traditionnels, leur gastronomie ainsi que leurs spécialités locales.



Dans son discours d’ouverture, la directrice du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme de Gia Lai, Do Thi Dieu Hanh, a indiqué qu’à la suite de la réorganisation et de la fusion des unités administratives, Gia Lai était devenue la deuxième plus grande province du pays en termes de superficie naturelle. Cette nouvelle configuration ouvre un nouvel espace de développement, marqué par la convergence des valeurs culturelles des régions montagneuses, des hauts plateaux ainsi que des espaces maritimes et insulaires.



Gia Lai possède de nombreux atouts historiques, culturels et naturels remarquables, parmi lesquels le site archéologique de l’âge de la pierre d’An Khe, le lac T’Nung (Biển Hồ), le volcan Chu Dang Ya, Ky Co et Eo Gio. La province abrite également l’espace culturel des gongs des Hauts Plateaux du Centre, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, ainsi que les arts du bai choi et du hat boi. À ces richesses s’ajoutent les valeurs culturelles liées à l’héritage de la dynastie Tây Son, aux arts martiaux traditionnels et à la vie des différentes communautés ethniques locales.



Selon la responsable du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme de Gia Lai, les patrimoines et les ressources naturelles ne peuvent véritablement devenir des moteurs de développement que s’ils sont valorisés, mis en réseau, promus et exploités de manière efficace. L’exposition de cette année ne se limite donc pas à la présentation d’images, d’objets ou de produits. Elle constitue également un espace de rencontre entre différentes régions culturelles et une occasion pour les localités d’échanger, de favoriser la mise en réseau des destinations et de faire émerger de nouvelles idées de coopération dans le développement de la culture et du tourisme.



Organisée du 5 au 8 septembre, l’exposition comprend des espaces dédiés à chaque province et ville participante, qui présentent leur patrimoine, leurs destinations touristiques, leurs métiers artisanaux traditionnels, leurs produits labellisés OCOP, ainsi que des produits à base de thé et de café et d’autres spécialités locales. À travers ces présentations, les localités mettent en valeur leurs particularités culturelles tout en renforçant les liens interrégionaux dans le développement touristique.



Dans cet espace commun, le public peut découvrir un panorama riche et diversifié de la culture et du tourisme vietnamiens, allant des patrimoines historiques, culturels et naturels des provinces montagneuses du Nord aux espaces culturels du Centre, des Hauts Plateaux du Centre et du Sud, en passant par les grandes villes.



Des valeurs historiques et culturelles de Dien Bien aux espaces culturels des différentes communautés ethniques et aux produits artisanaux traditionnels de Thai Nguyen, en passant par le patrimoine culturel populaire et les produits de tourisme communautaire de Phu Tho, chaque espace d’exposition offre un aperçu vivant de la richesse et de la diversité culturelle du Vietnam.



L’espace consacré à Gia Lai met en valeur les richesses de cette terre des hauts plateaux, notamment l’espace culturel des gongs des Hauts Plateaux du Centre, l’ensemble de monuments historiques nationaux spéciaux de Tay Son Thuong Dao, la prison de Pleiku, les fêtes traditionnelles, ainsi que la Fête des tournesols sauvages du volcan Chu Dang Ya. Il présente également la réserve naturelle de Kon Chu Rang et divers produits de tourisme culturel, écologique et communautaire.



Parallèlement aux activités d’exposition, plusieurs programmes d’échanges artistiques sont organisés, notamment « Gia Lai – Éclat de couleurs » et « Couleurs de la mer bleue », avec la participation d’artistes, d’artisans, de troupes artistiques amateurs et de clubs venus de nombreuses localités.



Ces activités offrent également à Gia Lai l’occasion de promouvoir l’image d’une terre où se rencontrent les « hauts plateaux » et la « mer bleue », tout en faisant mieux connaître ses valeurs culturelles, ses ressources naturelles et ses produits touristiques auprès de la population ainsi que des visiteurs vietnamiens et étrangers.



L’exposition figure parmi les activités de l’Année nationale du tourisme – Gia Lai 2026, placée sous le thème « Gia Lai – Des hauts plateaux à la mer bleue ». Elle contribue à renforcer les liens entre les localités, à élargir la coopération et à créer de nouveaux produits et itinéraires touristiques sur la base de la valorisation des patrimoines culturels et des ressources naturelles propres à chaque région.



À travers cet événement, Gia Lai espère que les liens noués à l’occasion de l’exposition se concrétiseront par des programmes de coopération, contribuant ainsi à renforcer l’intégration et le rayonnement de la culture et du tourisme vietnamiens à l’échelle internationale.-VNA

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