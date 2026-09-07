Politique

La visite du dirigeant To Lam ouvre de nouvelles perspectives aux relations Vietnam-France

À l’approche de la visite officielle du dirigeant vietnamien To Lam en France, le professeur Hugues Tertrais souligne les bases solides et les perspectives de coopération entre le Vietnam et la France.

Hugues Tertrais, professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Photo: znews.vn
Hugues Tertrais, professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Photo: znews.vn

Paris (VNA) – La visite officielle en France, du 9 au 12 septembre, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, intervient dans un contexte marqué par le développement économique du Vietnam et de profondes mutations en Asie et dans le monde, selon le professeur français Hugues Tertrais.

Dans un entretien accordé à la VNA, le professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a estimé que le Vietnam était entré, depuis près de cinquante ans, dans une nouvelle phase de développement.

Selon lui, les succès économiques du Vietnam et les évolutions dans la région donnent une importance particulière à la visite de To Lam, qui s’était déjà rendu en France pour participer au Sommet de la Francophonie en octobre 2024. Le développement du Partenariat stratégique global Vietnam-France s’inscrit également dans ce contexte.

Hugues Tertrais a estimé que, malgré une histoire complexe, les deux pays avaient appris à mieux se comprendre et à mieux se respecter. Cette compréhension mutuelle constitue une base favorable à l’élargissement de leur coopération.

Il a notamment souligné l’importance de la formation, du renforcement des compétences techniques des jeunes Vietnamiens et de l’enseignement du français. Dans le domaine économique, il a également appelé à une meilleure compréhension des marchés et de leurs évolutions afin de favoriser les échanges.

Selon le professeur Tertrais, la compréhension et la confiance acquises au fil du temps permettent aujourd’hui au Vietnam et à la France d’approfondir leur Partenariat stratégique global dans de nombreux domaines. -VNA

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