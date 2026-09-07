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Le Vietnam fait rayonner sa culture et ses produits agricoles au Festival de l'Asie 2026 à Genève

La Mission permanente du Vietnam a déployé des activités de promotion culturelle et commerciale axées sur les produits agricoles et le tourisme écologique. L'espace d'exposition a combiné dégustations, présentations d'articles et échanges directs afin de véhiculer l'image d'un pays riche en identité, dynamique et ouvert sur le monde.

Stand de la Mission permanente du Vietnam à Genève au Festival de l'Asie 2026. Photo: VNA
Stand de la Mission permanente du Vietnam à Genève au Festival de l'Asie 2026. Photo: VNA

Genève (VNA) - La Mission permanente du Vietnam à Genève a participé au Festival de l'Asie 2026, placé sous le thème « Merveilles de l'Asie ». Organisé au siège de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) par l'Association des conjoints d'ambassadeurs asiatiques à Genève, cet événement a rassemblé des représentations diplomatiques et des communautés d'Asie pour présenter la culture, la gastronomie et les produits typiques de la région au public suisse et international.

À cette occasion, la Mission vietnamienne a déployé des activités de promotion culturelle et commerciale axées sur les produits agricoles et le tourisme écologique. L'espace d'exposition a combiné dégustations, présentations d'articles et échanges directs afin de véhiculer l'image d'un pays riche en identité, dynamique et ouvert sur le monde.

Le stand culinaire a mis à l'honneur des spécialités traditionnelles liées à la civilisation rizicole, proposant aux visiteurs des mets et boissons populaires tels que nem (rouleaux frits), bun bo (soupe de nouilles au bœuf au style de Hue) , thé au citron...

En parallèle, l'espace de promotion commerciale a mis en valeur divers produits agricoles et artisanaux vietnamiens, notamment du thé, du café, de la soie, des tricots faits main, des confiseries et des objets d'art. Les documents et produits exposés ont permis au public de découvrir l'origine, la qualité et la valeur culturelle de ces marchandises, tout en soulignant le potentiel du pays en matière d'agriculture durable et d'offres touristiques axées sur l'écologie et le patrimoine. Cet événement a permis de renforcer la visibilité des destinations vietnamiennes et de nouer des contacts avec des partenaires en Suisse et en Europe.

S'inscrivant dans le cadre du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse (1971-2026), ce festival a contribué à consolider les échanges populaires et l'amitié entre les deux nations.

En associant promotion culturelle, développement commercial et valorisation touristique, la participation du Vietnam a renforcé sa présence au sein de la communauté internationale à Genève. -VNA

#Festival asiatique 2026 à Genève #Nouvelle ère
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