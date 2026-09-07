Économie

Axe paysager du fleuve Rouge : six zones de réinstallation prévues

Selon le Projet d’aménagement de l’axe de l’avenue paysagère du fleuve Rouge, il y a six zones de réinstallation pour les habitants dans l'avenir.

Vue en perspective du projet d’aménagement de l’axe de l’avenue paysagère du fleuve Rouge. Photo : VNA
Vue en perspective du projet d’aménagement de l’axe de l’avenue paysagère du fleuve Rouge. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 7 septembre, dans le cadre de l’ajustement global du plan de zonage urbain du fleuve Rouge au 1/5 000, destiné à la mise en œuvre du projet d’investissement et d’aménagement de l’axe de l’avenue paysagère du fleuve Rouge, le Comité populaire de Hanoï a annoncé les politiques d’indemnisation et de réinstallation applicables aux personnes concernées par les opérations de récupération des terres. Pour les terrains résidentiels, agricoles et non agricoles répondant aux conditions prévues par la Loi foncière et le décret n° 88/2024/ND-CP, l’indemnisation financière sera fixée à deux fois le niveau actuellement prévu par la réglementation.

​Concernant la libération des terrains, le Comité populaire municipal a demandé aux autorités locales d’examiner, si nécessaire, des mesures complémentaires, dans le respect de la légalité et des droits et intérêts légitimes des personnes déplacées. Les mécanismes d’indemnisation, d’aide et de réinstallation devront être publiés de manière transparente afin de favoriser l’adhésion de la population.

La ville a également demandé aux maîtres d’ouvrage d’accélérer la construction des zones de réinstallation, en précisant que le déplacement des ménages ne pourra intervenir qu’une fois les nouveaux logements mis à leur disposition. Afin de respecter le calendrier du projet d’aménagement de l’axe de l’avenue paysagère du fleuve Rouge, la libération des terrains publics, des terres agricoles et des terrains répondant aux conditions requises, notamment dans les cas de départ volontaire anticipé, devra être menée rapidement.

Selon le Comité populaire, la réserve foncière de réinstallation, établie après examen des quartiers et communes concernés, couvrira environ 265 hectares répartis localement ou dans les environs : 72 ha à Me Linh, 30 ha à Vinh Thanh et Dong Anh, 35 ha à Bat Trang, 11 ha à O Dien, 12 ha à Thuong Cat et Dong Ngac, 10 ha à Yen So, 72 ha à Nam Phu et 23 ha à Hong Van.

Six zones majeures sont prévues. La zone urbaine polyvalente de Thu Lam - Dong Anh (736,84 ha) proposera 9 000 lots de faible hauteur et 23 000 appartements, avec des infrastructures prêtes en 2027 et une livraison totale en 2030.

Le projet "Urban City" à Bac Thang Long (474 ha) fournira jusqu'à 10 000 logements d'ici 2030 pour les habitants de Thien Loc et Vinh Thanh.

À Linh Nam, un complexe de 169,5 ha devrait accueillir 20 000 appartements d’ici au premier trimestre 2030. Un autre projet de 270,68 ha, couvrant les secteurs de Bo De, Long Bien et Bat Trang, prévoit 10 500 logements sociaux.

Les zones de réinstallation spécifiques de Long Bien - Bo De (201 ha) et de Linh Nam (101 ha) prévoient respectivement 25 000 et 12 500 appartements, avec un achèvement prévu pour le début de l’année 2030 pour servir les résidents de Hong Ha, Bo De, Long Bien, Phu Thuong et des zones limitrophes.- VNA

#fleuve Rouge #axe de l’avenue paysagère du fleuve Rouge #Projet d’aménagement
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