Économie

Le Vietnam et le Japon promeuvent leur coopération dans l’éducation et le développement des ressources humaines

Le Programme d’échange et de coopération éducative Vietnam – Japon vient d'avoir lieu le 5 septembre, dans la ville de Hue (au Centre).

Lors du programme. Photo : VNA
Lors du programme. Photo : VNA

Hue (VNA) - Le Centre de promotion de la coopération culturelle et éducative Vietnam - Japon (VJCE) en collaboration avec le consulat général du Vietnam à Osaka a organisé le Programme d’échange et de coopération éducative Vietnam – Japon le 5 septembre, dans la ville de Hue (au Centre).

Cet événement vise à intensifier la connectivité, à partager les expériences enrichissantes et à dynamiser les opportunités de partenariat entre les organismes, les établissements d'enseignement ainsi que les communautés d'affaires des deux pays. Les objectifs principaux portaient sur l'éducation, la formation, le développement des ressources humaines qualifiées, les échanges culturels et la connexion entre les localités vietnamiennes et japonaises.

Prenant la parole lors de ce programme, Ha Ngoc Anh, directeur de l’Institut vietnamien de technologie appliquée et de développement de l’éducation, a souligné que la coopération éducative bilatérale doit impérativement se focaliser sur les secteurs où les deux parties manifestent des besoins cruciaux. Selon lui, la priorité doit être accordée au renforcement des échanges de programmes, de méthodes de formation, d’enseignants, d’experts et d’étudiants, ainsi que sur le développement de programmes de formation conjoints, bilingues et en ligne conformes aux normes internationales. Les deux parties devraient privilégier la coopération dans les domaines à fort potentiel et aux besoins importants en ressources humaines tels que : les technologies de l’information ; l’intelligence artificielle ; l’industrie des semi-conducteurs ; la robotique et l’automatisation ; les biotechnologies ; les technologies environnementales ; les énergies vertes ; la logistique ; la santé ; la gestion d’entreprise ; le tourisme et les services de haute qualité.

Au cours des sessions, les délégués ont échangé des orientations de coopération vietnamo-japonaise, partagé des expériences en matière d’éducation, de formation et de développement des ressources humaines ; et proposé des modèles de coopération entre les agences de gestion, les organisations, les établissements d’enseignement et les entreprises des deux pays. À cette occasion, sept protocoles d'accord (MOU) ont été officiellement signés entre les organisations et entreprises partenaires Vietnam-Japon. Ces accords se concentrent sur des piliers fondamentaux tels que l'éducation, le développement des talents, l'agriculture, la connectivité entrepreneuriale, l'investissement, l'entrepreneuriat et le déploiement de projets opérationnels au Vietnam. Notamment, l'Association des collèges communautaires du Vietnam (Vietnam Association of Community Colleges-VACC) a conclu un partenariat avec le Groupe de protection sociale Iki Iki Kan d’Okayama. Parallèlement, le Centre Vietnam-Japon pour la promotion de la coopération culturelle et de l'éducation (VJCE) a signé un accord avec la société japonaise With The World pour promouvoir des initiatives éducatives. D'autres documents concernent l'étroite collaboration entre l'Association des Vietnamiens de la préfecture de Nara et la ville de Nara pour le développement des ressources humaines.

D'après le comité d'organisation, ces activités visent à forger un réseau de connexion solide, permettant aux acteurs sociaux et économiques de partager des ressources et de mettre en œuvre des initiatives pragmatiques.

Le même jour, au Théâtre de la rivière des Parfums, dans le cadre du Forum de coopération décentralisée Vietnam - Japon 2026, s'est tenue une exposition de photos et de présentation des produits typiques des deux pays.

Ce forum, organisé par le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade du Japon, réunit 30 stands de diverses localités. Cette vitrine promotionnelle crée un espace d'échange direct, contribuant à l'expansion des opportunités d'affaires, à la promotion des investissements croisés, du commerce, et au développement économique entre les localités du Vietnam et du Japon.- VNA

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