Politique

La Commission centrale de contrôle propose des sanctions disciplinaires contre le vice-ministre de la Santé Tran Van Thuan

La Commission centrale de contrôle du Parti a proposé aux autorités compétentes d’examiner et de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de Tran Van Thuan, vice-ministre de la Santé, pour des violations jugées très graves dans l’exercice de ses fonctions.

le vice-ministre de la Santé Tran Van Thuan. Photo: VNA
le vice-ministre de la Santé Tran Van Thuan. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Commission centrale de contrôle du Parti communiste du Vietnam a tenu le 7 septembre à Hanoï sa 12e session, sous la présidence de Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de ladite commission.

Examinant le rapport proposant des sanctions disciplinaires à l’encontre de membres du Parti ayant commis des violations au sein des organisations du Parti, du ministère de la Santé et de la Compagnie générale de construction de Hanoï, la Commission a constaté que Tran Van Thuan, membre de la permanence du Comité du Parti du ministère de la Santé et vice-ministre de la Santé ; Dau Van Dien, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil d’administration de la Compagnie générale de construction de Hanoï ; et Nguyen Duc Toan, membre du Comité du Parti et vice-directeur général de cette compagnie, avaient fait preuve de dégradation de leur idéologie politique, de leur moralité et de leur mode de vie.

Ils ont également violé les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives. Ils ont enfreint les règles concernant les interdictions faites aux membres du Parti et leur devoir d’exemplarité, causant de très graves conséquences et portant gravement atteinte à la réputation des organisations du Parti et des organismes où ils travaillent, justifiant des sanctions disciplinaires.

Compte tenu de la gravité et des conséquences des violations, ainsi que de leurs causes, et conformément aux règlements du Parti, la Commission centrale de contrôle a décidé d’exclure du Parti Dau Van Dien et Nguyen Duc Toan.

Elle a par ailleurs proposé aux autorités compétentes d’examiner et de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de Tran Van Thuan.

Lors de cette même session, la Commission centrale de contrôle a également examiné et réglé une plainte concernant une sanction disciplinaire du Parti et conclu plusieurs autres dossiers importants. -VNA

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