Politique

Entrevue entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam et la Première ministre sud-coréenne

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man et la Première ministre sud-coréenne Han Seong Sook ont réaffirmé leur volonté de consolider la confiance politique et de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des hautes technologies, des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man et la Première ministre sud-coréenne Han Seong Sook. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man et la Première ministre sud-coréenne Han Seong Sook. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam Tran Thanh Man a eu le 7 septembre à Séoul une entrevue avec la Première ministre sud-coréenne, Han Seong Sook.

Cette dernière a souligné que la visite du président de l'AN Tran Thanh Man contribuerait à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée et à porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans de nombreux domaines.

Tran Thanh Man a remercié la Première ministre Han Seong Sook, le gouvernement et le peuple sud-coréens pour l’accueil chaleureux, solennel et empreint d’amitié réservé à la délégation de haut niveau du Vietnam. Il a transmis les salutations et les félicitations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, ainsi que du Premier ministre, Le Minh Hung, à la Première ministre Han Seong Sook et aux dirigeants sud-coréens.

Partageant les résultats très fructueux de son entretien avec le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Cho Jeong Sik, Tran Thanh Man a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à ses relations avec la République de Corée et souhaitait que la coopération bilatérale continue de se développer de manière substantielle, efficace et durable, à la hauteur du partenariat stratégique global.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement des relations bilatérales, notamment du maintien régulier des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, et ont affirmé que le Vietnam et la République de Corée étaient devenus des partenaires économiques, commerciaux et d’investissement de premier plan l’un pour l’autre.

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Entrevue entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man et la Première ministre sud-coréenne Han Seong Sook. Photo: VNA

Ils ont convenu de consolider la confiance politique, de renforcer la coopération dans la défense, la sécurité et la diplomatie, et de promouvoir la coopération économique, commerciale et l’investissement, avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars en 2026 et à 150 milliards de dollars en 2030, de manière équilibrée et substantielle. Ils sont également tombés d’accord pour renforcer la coopération scientifique et technologique et faciliter la participation du Vietnam aux grands projets sud-coréens dans les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle (IA).

Le président de l'AN Tran Thanh Man a proposé aux gouvernements et aux organes législatives des deux pays de mettre en œuvre efficacement les résultats des visites du dirigeant To Lam en République de Corée en août 2025 et du président sud-coréen Lee Jae Myung au Vietnam en avril 2026. Il a également proposé de partager les expériences de développement et de permettre au Vietnam de participer aux grands projets sud-coréens dans les semi-conducteurs et l’IA, annoncés en juin dernier, ainsi que de renforcer les échanges d’expériences sur la gestion et le développement du Centre financier international, implanté à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang.

Il a en outre appelé la République de Corée à soutenir la formation d’experts vietnamiens dans les hautes technologies, à élargir l’accueil de travailleurs qualifiés et saisonniers et à continuer de veiller aux droits et intérêts légitimes de la communauté vietnamienne en République de Corée, qui compte quelque 100 000 familles multiculturelles vietnamiennes et sud-coréennes. Il a affirmé que l’AN du Vietnam s’engageait à apporter un soutien maximal à la communauté sud-coréenne au Vietnam.

La Première ministre Han Seong Sook s’est félicitée du développement positif et des avancées importantes des relations Vietnam-République de Corée, ainsi que de la coopération étroite entre les deux organes législatifs. Elle s’est dite convaincue que les échanges parlementaires continueraient de se renforcer et a exprimé le souhait que le Vietnam facilite les activités et les investissements à long terme des entreprises sud-coréennes.

Soutenant les propositions de Tran Thanh Man, elle a affirmé que la République de Corée renforcerait sa coopération avec le Vietnam dans les hautes technologies et l’IA, tout en s’efforçant de protéger les droits des citoyens vietnamiens, d’améliorer leurs conditions de travail et de faciliter les procédures de visa. Forte de son expérience dans l’organisation de l’APEC 2025, elle s’est engagée à soutenir activement le Vietnam dans l’organisation de l’APEC 2027 à Phu Quoc.

Les deux parties sont également convenues de poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux d’intérêt commun. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Tran Thanh Man #AN #République de Corée
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