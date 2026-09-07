Politique

Le dirigeant To Lam rencontre le président du Parti communiste de la Fédération de Russie

Lors de leur rencontre à Moscou, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le président du Parti communiste de la Fédération de Russie, Guennadi Ziouganov, ont convenu de renforcer les échanges et la coopération entre les deux partis, contribuant à approfondir les relations Vietnam-Russie.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (à droite) et le président du Parti communiste de la Fédération de Russie, Guennadi Ziouganov. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (à droite) et le président du Parti communiste de la Fédération de Russie, Guennadi Ziouganov. Photo: VNA

Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu le 7 septembre à Moscou le président du Parti communiste de la Fédération de Russie (PCFR), Guennadi Ziouganov.

Lors de la rencontre, To Lam s’est réjoui de retrouver Guennadi Ziouganov et les dirigeants du PCFR, qu’il a qualifiés de camarades fidèles du Parti et du peuple vietnamiens. Il a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardaient toujours à l’esprit les sentiments sincères et le précieux soutien apportés par le Parti communiste, le gouvernement et le peuple soviétiques, puis par la Russie, à la lutte pour la libération nationale, la réunification et l’édification et la défense du Vietnam.

Selon lui, cette visite d’État s’inscrit dans la continuité de l’amitié traditionnelle et de la confiance stratégique entre les deux pays, tout en valorisant les acquis des générations précédentes. Elle marque un nouveau jalon, portant les relations entre les deux pays à un niveau supérieur, plus global, plus profond et plus substantiel.

To Lam a salué les réalisations de la Russie malgré les nombreux défis auxquels elle est confrontée, ainsi que la contribution du PCFR, qui demeure un parti politique majeur, doté d’une longue histoire et d’une influence importante sur la scène politique russe.

Dans un contexte international marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, il a exprimé son souhait de renforcer la solidarité, d'intensifier la coopération et le soutien mutuel au service du développement de chaque pays, ainsi que de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du progrès de l’humanité.

Afin d’approfondir les relations entre les deux partis, To Lam a proposé de mettre en œuvre efficacement l’Accord sur l’élargissement et l’approfondissement des relations entre le PCV et le PCFR, notamment à travers le renforcement des échanges de haut niveau et le partage régulier d’informations sur les activités importantes des deux partis. Il a invité Guennadi Ziouganov à conduire une délégation du PCFR au Vietnam à une date appropriée.

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Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien a également souhaité renforcer le partage d’expériences entre les organes de conseil stratégique des deux partis. Il a demandé à la Russie de continuer à soutenir le Vietnam dans l’exploitation des archives et documents historiques conservés dans les musées et centres d’archives russes, notamment ceux concernant le Vietnam, le Président Hô Chi Minh, les relations avec le mouvement communiste international et le soutien soviétique au Vietnam.

Il a par ailleurs appelé à soutenir les échanges entre les organisations de jeunesse des deux partis, afin de permettre aux jeunes générations de préserver et de promouvoir la tradition d’amitié entre les deux pays et les deux partis, notamment à travers l’éducation politique et idéologique à l’ère numérique.

Pour sa part, Guennadi Ziouganov a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques et salué ses orientations de développement fondées sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. Il s’est dit convaincu que le Vietnam continuerait à enregistrer de nouveaux progrès sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Se félicitant du développement des relations entre les deux partis, il a affirmé son soutien à la mise en œuvre et à l’approfondissement de leurs accords, ainsi qu’au renforcement des échanges entre leurs organisations de jeunesse, afin de transmettre aux jeunes générations la tradition d’amitié entre les deux pays. -VNA

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