Politique

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne en Russie

En visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm a rencontré la communauté vietnamienne, appelant les Vietnamiens à l’étranger à valoriser leurs ressources et à contribuer davantage au développement et à la défense de la Patrie.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, lors de la rencontre avec des cadres et employés de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Russie. Photo : VNA
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, lors de la rencontre avec des cadres et employés de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Russie. Photo : VNA


Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, sur invitation du président russe Vladimir Poutine, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut rang, a rencontré, le 7 septembre au soir à Moscou, des cadres et employés de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Russie.

Prenant la parole lors de la rencontre, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a indiqué que la communauté vietnamienne en Russie constituait une communauté solidaire, toujours tournée vers la Patrie. Les autorités russes, tant au niveau fédéral que local, accordent une attention particulière aux Vietnamiens et leur créent des conditions favorables. L’Union des associations vietnamiennes en Russie joue de plus en plus efficacement son rôle de représentation et contribue à prendre soin de la vie matérielle et spirituelle de la communauté.

Selon l’ambassadeur Dang Minh Khoi, malgré les évolutions complexes de la situation internationale et régionale, les relations entre le Vietnam et la Russie continuent de se consolider et de se développer. Les échanges et contacts de haut niveau sont régulièrement maintenus, tandis que la coopération commerciale, le tourisme et les échanges entre les peuples continuent de progresser. Plusieurs projets de coopération d’envergure et à forte portée symbolique ont été signés.

L’ambassadeur a estimé que la présente visite en Russie du dirigeant vietnamien donnerait un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans tous les domaines, au bénéfice concret des deux pays et de leurs peuples, et contribuerait à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Présentant la situation de la communauté vietnamienne en Russie, le président de l’Association des Vietnamiens en Russie, Do Xuan Hoang, s’est dit honoré d’accueillir le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang. Il a souligné que cette rencontre constituait une occasion précieuse pour les Vietnamiens vivant loin de la Patrie d’exprimer leur attachement, leur confiance et leurs sentiments profonds à l’égard du Parti, de l’État et du pays.

La communauté vietnamienne en Russie est pleinement consciente que chacun de ses actes contribue à promouvoir l’image du Vietnam et du peuple vietnamien. Les Vietnamiens s’attachent ainsi à respecter les lois, la culture et les coutumes du pays d’accueil, à contribuer au développement local, tout en préservant la langue vietnamienne, la culture nationale et les traditions du peuple.

Forte du principe d’une communauté solidaire mais ouverte, intégrée mais attachée à son identité, la communauté vietnamienne en Russie s’efforce de construire une communauté civilisée, dynamique et responsable, tout en préservant ses valeurs culturelles. Depuis la Russie, les Vietnamiens se tournent toujours vers la Patrie avec confiance et fierté, se réjouissant des réalisations du pays dans son œuvre de Renouveau, d’édification et de défense nationales, ainsi que du renforcement de son rayonnement international.

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Des cadres et employés de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Russie lors de la rencontre. Photo : VNA



Les Vietnamiens à l’étranger, une ressource stratégique

Prenant la parole lors de la rencontre, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a salué les efforts de l’ambassade et des organes de représentation du Vietnam en Russie, qui ont bien rempli leur mission de représentation de l’État vietnamien et joué leur rôle de passerelle pour rassembler et renforcer les liens au sein de la communauté vietnamienne.

Évoquant la situation intérieure, il a indiqué que le Vietnam s’était fixé des objectifs de développement ambitieux, visant notamment une croissance à deux chiffres ou plus, afin de promouvoir un développement global et de parvenir au statut de pays à revenu élevé, tout en améliorant constamment les conditions et la qualité de vie de sa population.

Le Parti et l’État accordent toujours une grande attention à la protection des droits et intérêts légitimes des Vietnamiens à l’étranger et s’attachent à créer des conditions favorables pour que la diaspora reste étroitement liée à la Patrie.

À cet égard, le Bureau politique a récemment adopté la Résolution n° 23-NQ/TW sur le travail relatif aux Vietnamiens à l’étranger, concrétisant les grandes orientations du 14e Congrès national du Parti et marquant une nouvelle étape dans la réflexion sur cette question.

La résolution affirme que les Vietnamiens à l’étranger constituent non seulement une partie inséparable de la communauté nationale vietnamienne, mais aussi l’une des ressources stratégiques importantes contribuant au renforcement de la puissance globale du pays.

Dans cette perspective, le Parti et l’État continueront à perfectionner les institutions ainsi que les mécanismes et politiques dans un sens plus cohérent, ouvert et novateur, afin de renforcer les liens avec la diaspora, d’attirer ses ressources et d’en valoriser pleinement le potentiel, notamment celui des intellectuels, experts, entrepreneurs, scientifiques et jeunes Vietnamiens à l’étranger.

Valoriser les ressources de la communauté

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a appelé les Vietnamiens à l’étranger à soutenir activement l’esprit de la Résolution n° 23-NQ/TW et à participer plus largement à l’œuvre d’édification et de développement du pays ainsi qu’à la défense de la Patrie, en amont et à distance.

S’agissant de la communauté vietnamienne en Russie, il a souhaité qu’elle continue de promouvoir la tradition de solidarité, d’entraide et d’attachement à la Patrie, qu’elle s’intègre activement à la société d’accueil, respecte les lois russes et contribue à bâtir une communauté vietnamienne civilisée, dynamique, responsable et riche de son identité.

Le dirigeant vietnamien a appelé les scientifiques, experts et intellectuels vietnamiens en Russie à continuer de mettre à profit leurs connaissances, leur expérience et leurs réseaux de coopération pour jouer un rôle pionnier dans la mise en relation des savoirs, des sciences et technologies et dans la promotion de nouvelles initiatives de coopération.

Les entrepreneurs vietnamiens en Russie sont également appelés à continuer de jouer un rôle moteur dans la promotion de la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, à favoriser les relations entre les entreprises des deux pays et à élargir les domaines de coopération correspondant aux potentiels et aux besoins de développement du Vietnam et de la Russie.

Concernant la jeune génération, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a souhaité qu’elle poursuive ses études, maîtrise les nouveaux savoirs et s’intègre avec confiance à la communauté internationale, contribuant ainsi à écrire un nouveau chapitre de l’amitié Vietnam-Russie au 21e siècle par son intelligence, ses talents, son ouverture d’esprit et son sens des responsabilités.

Le dirigeant vietnamien a également demandé aux organes de représentation du Vietnam en Russie de continuer à renouveler leur approche, à améliorer la qualité de leurs travaux de recherche, de prévision et de conseil stratégique, et à mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les dirigeants des deux pays, afin d’approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Ils doivent également continuer à accorder une attention particulière à la communauté et à ses associations, à renforcer la protection des citoyens vietnamiens et à consolider le grand bloc de solidarité nationale, en créant notamment des conditions favorables pour que les Vietnamiens en Russie, en particulier les jeunes, contribuent activement à l’œuvre d’édification, de développement et de défense de la Patrie.- VNA

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