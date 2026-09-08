Dak Lak transforme la saison du durian en un atout touristique unique

Le Festival du durian de Dak Lak 2026 ouvre ainsi un nouveau chapitre pour la valorisation des produits agricoles et le développement du tourisme dans la province.

Organisé pour la première fois à l’échelle provinciale, le Festival du durian de Dak Lak 2026 a réuni culture, tourisme, agriculture, promotion commerciale et valorisation de l’image locale.

Le succès de l’événement a posé des bases solides pour faire progressivement de ce festival un produit culturel et touristique emblématique de la province de Dak Lak, dans les Hauts Plateaux du Centre, dans les années à venir.

Le festival a proposé 18 activités majeures. Parmi elles, les visites de vergers de durian, permettant aux visiteurs de découvrir les plantations et de déguster des fruits fraîchement récoltés, ont constitué l’un des temps forts de l’événement et attiré un grand nombre de touristes.

Pour répondre aux attentes des habitants et des visiteurs, les agences de voyage ont élaboré six forfaits touristiques comprenant huit itinéraires détaillés.

Durant le festival, la province de Dak Lak a accueilli quelque 34 000 visiteurs participant à ces circuits immersifs.

Tout au long du Festival du durian, la culture de Dak Lak s’est dévoilée à travers une multitude d’activités : du spectacle vivant « Souvenirs de la maison longue » à l’installation d’un panier géant de durian, en passant par la soirée musicale « Dak Lak : vers de nouveaux sommets, une vitalité renouvelée » et divers programmes artistiques.

L’alliance de l’agriculture, du tourisme et de la culture a offert aux visiteurs une expérience riche et diversifiée, tout en mettant à l’honneur la saveur unique du durian des Hauts Plateaux du Centre.

Fait notable, le durian a été utilisé comme ingrédient dans 102 plats présentés lors du festival, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la valorisation des produits agricoles locaux.

Le Festival du durian de Dak Lak 2026 ouvre ainsi un nouveau chapitre pour la valorisation des produits agricoles et le développement du tourisme dans la province.

Le durian n’est plus seulement une culture à forte valeur économique. Il devient peu à peu un véritable ambassadeur culturel, témoignant de la richesse et de l’identité des Hauts Plateaux du Centre./.