Les lanternes de Hoi An illuminent la Fête internationale de la Mi-Automne à Hong Kong (Chine)

La première édition du Festival international des lanternes de la Fête de la Mi-Automne s'est ouverte mardi soir, 17 septembre, au parc Victoria, à Hong Kong (Chine). Parmi les plus de 3 000 lanternes venues de 20 pays et territoires, les lanternes de de Hoi An du Vietnam s'est distingué par sa finesse, offrant aux visiteurs locaux et internationaux un aperçu de son patrimoine séculaire.

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Placée sous le thème "Réunion familiale", l’événement associe pour la première fois des traditions populaires de différentes régions du monde à l’espace de la fête de la Mi-Automne. Son temps fort est le "Boulevard des lanternes du monde", au parc Victoria, où plus de 3 000 lanternes sont illuminées chaque jour à partir de 18h30, représentant des cultures d’Asie, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Sud.

Dans l’espace consacré aux expositions internationales, les lanternes de Hoi An côtoient celles caractéristiques de différents pays et véhiculent des vœux de paix, de santé et de bonheur familial. Héritier d’un savoir-faire artisanal vieux de plus de 400 ans, le lanternier de Hoi An utilise une structure en bambou trempée dans l’eau salée afin de la protéger des termites, avant de la recouvrir d’une fine couche de soie.

La présence de cet artisanat vietnamien met ainsi en valeur un patrimoine traditionnel du Vietnam tout en enrichissant la diversité des échanges culturels proposés dans le cadre du festival. -VNA