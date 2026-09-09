Le président de l’AN Tran Thanh Man achève avec succès sa visite officielle en R. de Corée

Les dirigeants vietnamien et sud-coréens ont affirmé que les deux pays étaient devenus l’un pour l’autre des partenaires de premier plan dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

​

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et son épouse, Nguyen Thi Thanh Nga, ont quitté mercredi matin 9 septembre (heure locale) Séoul, au terme de leur visite officielle en République de Corée.

Durant sa visite dans ce pays, le dirigeant vietnamien a rencontré la Première ministre Han Seong Sook et s’est entretenu avec son homologue Cho Jeong Sik. Lors de ces rencontres, les dirigeants des deux pays ont salué les évolutions positives des relations Vietnam-République de Corée. Ils ont affirmé que les deux pays étaient devenus l’un pour l’autre des partenaires de premier plan dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

Concernant les orientations de coopération pour la prochaine période, les dirigeants se sont notamment fixées pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars en 2026, puis à 150 milliards de dollars d’ici 2030, selon une orientation équilibrée et durable.

Ils sont également convenus de continuer à promouvoir la coopération scientifique et technologique afin d’en faire un moteur du développement des relations bilatérales.

S’agissant de la coopération parlementaire, ils ont convenu de mettre en œuvre efficacement le mémorandum de coopération signé par les deux organes législatives en novembre 2025. Ils sont convenus de valoriser le rôle des organes législatifs dans la coordination du contrôle de la mise en œuvre des traités internationaux et des accords de coopération conlus ; de perfectionner les politiques et la législation afin de créer un environnement juridique favorable aux entreprises et aux populations des deux pays./.