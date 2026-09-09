Le train "Les cinq portes de Hanoï" renouvelle le tourisme ferroviaire

​D'un simple moyen de transport, le chemin de fer est désormais perçu comme un espace culturel et un produit touristique à part entière. Le train "Les cinq portes de Hanoï" en est une illustration concrète.

Près d'un an après son premier départ, il est devenu une expérience originale, offrant, au-delà du trajet, des vues inédites sur les rues de Hanoï, le pont Long Biên, le fleuve Rouge et la région de Kinh Bac, où les strates historiques et culturelles restent profondément ancrées dans la vie contemporaine.

Lancé le 19 août 2025, le train relie la gare de Hanoï, Tu Son, Long Biên et Hanoï. Plus qu’un moyen de transport, il constitue un véritable espace artistique, où l’histoire de Hanoï d’hier et d’aujourd’hui est racontée à travers la musique, la gastronomie et la culture.

Sur ses dix voitures, cinq sont réservées aux passagers et portent les noms de cinq anciennes portes de Hanoï : Ô Quan Chuong, Ô Câu Dên, Ô Dông Mac, Ô Câu Giây et Ô Cho Dua. Les souvenirs du Hanoï d’autrefois sont ainsi revisités dans un espace moderne, faisant revivre le passé au cœur du voyage.

La particularité de ce train est de transformer le temps de transport en temps d’expérience. Les larges baies vitrées offrent aux passagers des vues sur les rues de Hanoï, le pont Long Biên, le fleuve Rouge et les paysages traversés.

Pour ceux qui découvrent Hanoï pour la première fois, la capitale se dévoile à un autre rythme, plus lent, plus proche et plus riche en émotions. Un regard posé sur le pont Long Biên, une mélodie de chant Xâm au rythme des roues sur les rails, une spécialité hanoïenne ou encore une histoire sur les vestiges de la ville composent une expérience où chacun peut découvrir Hanoï à sa manière.

Après presque un an d'exploitation, "Les cinq portes d’entrée de Hanoï" a effectué près de 400 trajets et accueilli environ 100 000 passagers. Avec un taux de remplissage moyen de 80 % et des réservations complètes les week-ends, ces chiffres témoignent de l’attractivité de ce produit pionnier du tourisme ferroviaire. Ne se limitant pas à un itinéraire fixe, la Société par actions de tourisme et de services commerciaux BHL renouvelle ses offres en associant les trajets à des événements historiques et culturels.

Cette démarche démontre que le train peut non seulement raconter l’histoire, mais aussi s’adapter aux attentes des passagers. Ce projet n'est peut-être qu'un début. À partir de rails familiers, une nouvelle voie s'ouvre, permettant aux territoires, aux récits et aux valeurs culturelles du Vietnam de se rapprocher du public. C'est le moyen le plus concret pour que le patrimoine ne s'endorme pas dans les chroniques historiques, mais continue de résonner et de perdurer au rythme du développement du pays.-VNA