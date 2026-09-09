Le président de l’AN achève avec succès sa visite officielle en République de Corée

Séoul (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, et son épouse, Nguyên Thi Thanh Nga, ont quitté mercredi matin 9 septembre (heure locale) Séoul, au terme de leur visite officielle en République de Corée, pour se rendre en Mongolie, où ils effectueront une visite officielle à l’invitation du président du Parlement mongol, Sandag Byambatsogt, et de son épouse.

Durant sa visite en République de Corée, le président de l’AN Trân Thanh Mân a rencontré la Première ministre Han Seong Sook et s’est entretenu avec son homologue Cho Jeong Sik. Lors de ces rencontres, les dirigeants des deux pays ont salué les évolutions positives des relations Vietnam-République de Corée, notamment le maintien régulier des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau. Ils ont affirmé que les deux pays étaient devenus l’un pour l’autre des partenaires de premier plan dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

Concernant les orientations de coopération pour la prochaine période, les deux parties se sont notamment fixées pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars en 2026, puis à 150 milliards de dollars d’ici 2030, selon une orientation équilibrée et durable.

Les deux parties sont également convenues de continuer à promouvoir la coopération scientifique et technologique afin d’en faire un moteur du développement des relations bilatérales, tout en élargissant la coopération dans la formation des ressources humaines, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples. Elles ont aussi convenu de continuer à accorder une attention particulière à l’amélioration des politiques destinées à protéger les droits et intérêts légitimes de la communauté vietnamienne en République de Corée et de la communauté coréenne au Vietnam.

S’agissant de la coopération parlementaire, les deux parties ont hautement apprécié les résultats obtenus au cours de la période écoulée et convenu de maintenir régulièrement les échanges de délégations de dirigeants à tous les niveaux. Elles ont souligné la nécessité de renforcer le partage d’expériences en matière d’élaboration des lois et des institutions au service du développement durable, ainsi que de promouvoir les échanges entre les commissions spécialisées, en présentiel comme en ligne.

Les deux parties ont également convenu de mettre en œuvre efficacement le mémorandum de coopération signé par les deux organes législatives en novembre 2025. Elles sont convenues de valoriser le rôle des organes législatifs dans la coordination du contrôle de la mise en œuvre des traités internationaux et des accords de coopération conclus par les gouvernements, de perfectionner les politiques et la législation afin de créer un environnement juridique favorable aux entreprises et aux populations des deux pays ainsi que de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux.

À Séoul, le président de l’AN Trân Thanh Mân a également reçu Kim Min Seok, président du Parti démocrate de Corée, Jang Dong Hyeok, président du Parti du pouvoir du peuple, ainsi que Moon Jin Seok, président du Groupe parlementaire d’amitié République de Corée-Vietnam.

À cette occasion, il a rencontré des membres du Réseau vietnamien de l’innovation et des experts vietnamiens en République de Corée ainsi que des amis coréens. Il a également reçu des dirigeants de plusieurs grands groupes sud-coréens investissant au Vietnam et rencontré des cadres et employés de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en République de Corée. -VNA

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