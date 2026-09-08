To Lam et Vyacheslav Volodin réaffirment leur volonté de renforcer les relations Vietnam-Russie

Moscou (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a eu, à la mi-journée du 8 septembre (heure locale) à Moscou, une entrevue avec le président de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de Russie, Vyacheslav Volodin.



Le dirigeant russe a souligné que la Russie attachait toujours une grande importance à ses relations avec le Vietnam. Il a affirmé que la Douma d’État et les forces politiques qui y sont représentées soutenaient la poursuite du renforcement et du développement vigoureux du partenariat stratégique intégral avec le Vietnam.



Il a estimé que la visite d’État de To Lam en Russie marquerait une nouvelle étape importante dans les relations entre les deux pays et entre leurs deux parlements.



Le président de la Douma d’État a également affirmé que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le secrétaire général et président de la République To Lam, le Vietnam atteindrait ses objectifs de développement, préserverait sa souveraineté et son intégrité territoriale et renforcerait davantage sa position sur la scène internationale.



Vyacheslav Volodin a souligné que, malgré d’éventuelles divergences, tous les partis représentés à la Douma d’État russe soutenaient le Vietnam et partageaient la volonté de renforcer la coopération entre les deux pays.



Il a affirmé que, pour sa part, et avec la Douma d’État, il ferait tout son possible pour mettre en œuvre les engagements et accords conclus entre le secrétaire général et président de la République To Lam et le président russe dans le cadre de cette visite, contribuant ainsi à approfondir et à rendre plus efficace le partenariat Vietnam-Russie.



De son côté, To Lam a déclaré que le Vietnam suivait avec attention et félicitait chaleureusement la Russie pour les importantes réalisations enregistrées ces derniers temps sous la direction du président Vladimir Poutine. Il a notamment souligné la stabilité politique et sociale du pays, l’unité du peuple russe et la résilience de l’économie russe face à de nombreuses difficultés et défis.



Ces résultats ont bénéficié d’un accompagnement et d’une contribution importants de la Douma d’État russe, a-t-il souligné.



Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique intégral avec la Russie, considérée comme l’un des partenaires majeurs de sa politique étrangère.



Le peuple vietnamien, a-t-il déclaré, garde toujours en mémoire et apprécie profondément le soutien et l’aide considérables et sincères apportés par le peuple soviétique autrefois et le peuple russe aujourd’hui au Vietnam dans sa lutte pour la libération nationale et la réunification du pays, ainsi que dans son œuvre d’édification et de défense nationales.



Les relations entre le Vietnam et la Russie, qui se sont développées au fil des décennies et ont résisté à l’épreuve du temps et aux bouleversements de la situation mondiale, constituent un précieux patrimoine commun des deux peuples, a-t-il affirmé.



Le Vietnam souhaite que la Russie continue de préserver et de valoriser ces solides fondations tout en enrichissant leur coopération de nouveaux contenus adaptés aux besoins de développement des deux pays dans la période actuelle.



Appréciant l’efficacité du mécanisme de la Commission de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’État russe, To Lam a estimé qu’il s’agissait d’un mécanisme de coopération particulier et concret.



Celui-ci permet aux organes législatifs des deux pays non seulement de renforcer leurs relations bilatérales, mais aussi d’échanger directement sur la mise en œuvre des accords conclus par les hauts dirigeants et de rechercher ensemble des solutions aux difficultés et obstacles rencontrés dans la coopération bilatérale.



Il a proposé aux deux parties de renforcer la coopération entre leurs commissions spécialisées, leurs groupes d’amitié parlementaires, les jeunes parlementaires et les femmes parlementaires ainsi que les échanges d’expériences en matière de législation et de contrôle parlementaire, afin de consolider les fondements juridiques et politiques des relations bilatérales.



Vyacheslav Volodin a affirmé que l’une des principales missions des organes législatifs des deux pays consistait à créer un cadre juridique favorable à la mise en œuvre des accords conclus au plus haut niveau.



La coopération parlementaire, a-t-il souligné, devrait se concentrer sur des questions concrètes et pratiques, afin de traduire les décisions et orientations politiques des dirigeants des deux pays en résultats dont les populations et les entreprises des deux pays pourraient bénéficier directement.



Les deux parties sont convenues de renforcer le rôle des organes législatifs dans la mise en place d’un cadre juridique favorable aux projets de coopération énergétique à long terme, ainsi que de promouvoir les échanges d’expériences dans l’élaboration des politiques et des lois relatives à l’énergie et à la formation des ressources humaines, notamment dans les domaines où la Russie dispose d’atouts et le Vietnam de besoins.



Elles ont également convenu de renforcer la coordination entre les parlements des deux pays au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, et de poursuivre leurs consultations et la coordination de leurs positions sur les questions d’intérêt commun.



Les deux parties ont en outre décidé de poursuivre leur coordination et de renforcer les échanges entre les différentes couches de leurs populations, en accordant une attention particulière à l’éducation et à la sensibilisation des jeunes générations aux valeurs historiques et aux liens traditionnels qui unissent le Vietnam et la Russie, afin qu’elles participent activement à la préservation et à la transmission de l’amitié entre les deux peuples.



À cette occasion, To Lam a transmis à Vyacheslav Volodin les salutations et les meilleurs vœux du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man.



Le président de la Douma d’État russe a, pour sa part, invité Tran Thanh Man à effectuer une visite en Russie à une date appropriée. - VNA

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