Transformation de l’amitié Vietnam-France en actions concrètes

Hanoï (VNA) – Hélène Luc, sénatrice honoraire française et présidente d’honneur de l’Association d’amitié France-Vietnam (AAFV), a espéré que la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, donnera un nouvel élan au développement en profondeur du partenariat stratégique intégral Vietnam-France, en transformant l’amitié et les engagements entre les deux pays en actions de coopération concrètes et pragmatiques.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en France avant la visite, Hélène Luc a estimé que l’élévation des relations Vietnam-France au niveau de partenariat stratégique intégral en 2024 avait créé une nouvelle dynamique et ouvert de nombreuses possibilités de coopération. L’essentiel est désormais, selon elle, de traduire rapidement dans les faits les engagements et décisions convenus par les deux parties.



Elle a souligné que le nouveau cadre de relations ouvrait la voie à une coopération dans de nombreux domaines et à tous les niveaux, des gouvernements aux régions, villes et provinces. Toutefois, la concrétisation de ces potentiels reste encore trop lente. Elle a appelé à multiplier les partenariats entre universités et à renforcer les liens entre les villes, provinces et régions françaises et les localités vietnamiennes, en fonction de leurs atouts économiques et de leurs spécificités culturelles.



L’éducation figure parmi ses priorités. L’AAFV a proposé au ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères de renforcer les échanges entre lycéens des deux pays, afin d’encourager l’apprentissage du français au Vietnam et du vietnamien en France. Selon elle, une seule classe de vietnamien a jusqu’à présent été transférée d’un lycée parisien à un autre, alors que les possibilités de développer les échanges et la coopération éducative restent importantes.



Dans le domaine économique, Hélène Luc a estimé nécessaire de promouvoir de nouveaux programmes de coopération avec la participation des chambres de commerce et d’industrie ainsi que de Business France. La France est aujourd’hui confrontée aux difficultés liées à la désindustrialisation et aux inégalités, tandis que le Vietnam se fixe des objectifs de développement ambitieux et accorde une grande importance aux sciences, aux hautes technologies et au numérique. La France a donc intérêt, selon elle, à renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les domaines scientifique, économique, culturel, sanitaire et de la défense, tout en considérant le Vietnam à la mesure de ce qu’il est devenu aujourd’hui.



C’est pourquoi Hélène Luc a espéré que la visite de Tô Lâm débouchera sur des actions concrètes permettant aux relations bilatérales d’entrer rapidement dans une nouvelle phase de développement à tous les niveaux. Les décisions prises par les deux gouvernements devraient, selon elle, être concrétisées avec la participation des populations, notamment des jeunes Vietnamiens et Français.



Elle a résumé cette aspiration par une image simple : faire descendre la diplomatie dans les rues, les écoles, les musées, les entreprises, les collectivités locales et les associations. Les relations Vietnam-France ne devraient ainsi pas être construites uniquement au niveau des États, mais également s’enraciner dans la société à travers des rencontres, des projets de coopération et des liens directs entre les populations.



Afin de donner un nouvel élan aux échanges entre les peuples, Hélène Luc a proposé de faire de 2027 l’« Année de la coopération et des échanges France-Vietnam », avec des activités dans les domaines de la culture, de la santé, de la gastronomie, des sciences, de l’artisanat et de la paix. Elle a rappelé l’expérience des précédentes années d’échanges croisés, qui avaient donné lieu à une centaine d’initiatives, estimant qu’un programme similaire pourrait rapprocher davantage les deux pays et leurs populations.



De son côté, l’AAFV a proposé de coopérer avec l’ambassade du Vietnam et l’Union générale des Vietnamiens de France (UGVF) pour organiser une journée consacrée au Vietnam, réunissant les associations ainsi qu’une soixantaine d’organisations engagées aux côtés du Vietnam. L’association souhaite également poursuivre les rencontres économiques déjà organisées à Paris, Lyon et Toulouse avec la participation des chambres de commerce et de Business France.



Selon Hélène Luc, le principal fondement de ces initiatives réside dans l’affection entre les peuples des deux pays. Des dizaines de milliers de Français se rendent au Vietnam et en reviennent avec enthousiasme et admiration pour le pays et son peuple. En France, quelque 60 organisations œuvrent aujourd’hui en lien avec le Vietnam. Si le programme de la visite le permet, elle souhaite donc que Tô Lâm puisse rencontrer les représentants de ces organisations.



Elle accorde également une importance particulière à la création de nouvelles occasions permettant aux jeunes des deux pays de se rencontrer et de mieux se comprendre. Elle propose la création d’une organisation d’échanges France-Vietnam sur le modèle de celle mise en place entre la France et l’Allemagne, afin de permettre aux jeunes des deux pays de visiter et de découvrir le pays de l’autre avec le soutien des États. Un tel mécanisme favoriserait non seulement les échanges entre jeunes, mais contribuerait également au développement de la Francophonie.



Derrière ces propositions concrètes se trouve la volonté de préserver et de transmettre une amitié construite par plusieurs générations. Hélène Luc a estimé que les décennies de solidarité entre les peuples vietnamien et français constituaient un précieux héritage. Mais l’amitié ne peut reposer uniquement sur le passé : elle doit être constamment nourrie par des actions concrètes et des échanges humains.



Selon elle, ces activités doivent avant tout contribuer à améliorer la vie des populations des deux pays, tout en participant à des objectifs plus larges tels que la protection du climat et la préservation de la paix.



C’est également l’esprit qui guide l’AAFV depuis plusieurs décennies. Hélène Luc a rappelé que, lors du premier congrès de l’association en 1961, l’historien français Charles Fourniau avait exprimé le souhait qu’après la fin de la guerre, la France œuvre à construire une coopération nécessaire et bénéfique aux populations des deux pays. Depuis, l’AAFV n’a cessé de promouvoir les échanges et la coopération avec le Vietnam dans de nombreux domaines.



Plaçant de nombreux espoirs dans cette visite, Hélène Luc a souhaité que le Vietnam et la France poursuivent la mise en œuvre concrète de leur partenariat stratégique intégral par des actions tangibles, des gouvernements aux collectivités locales et aux populations. Elle a souhaité la bienvenue à Tô Lâm en France et exprimé sa reconnaissance pour les efforts visant à renforcer l’amitié entre les deux pays ainsi qu’entre les peuples du monde entier.-VNA