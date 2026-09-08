Tourisme

Le Vietnam attire près de 16 millions de visiteurs internationaux en huit mois

Le Vietnam a accueilli près de 16 millions de visiteurs internationaux au cours des huit premiers mois de 2026, confirmant la croissance soutenue et la diversification de ses marchés touristiques.

En 2025, le Vietnam devrait accueillir quelque 21 millions de visiteurs, dépassant largement les 18 millions enregistrés en 2019, avant la pandémie. Photo : VNA
En 2025, le Vietnam devrait accueillir quelque 21 millions de visiteurs, dépassant largement les 18 millions enregistrés en 2019, avant la pandémie. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli près de deux millions de visiteurs étrangers en août, pourtant considéré comme une période creuse pour le tourisme international, témoignant de l’attractivité croissante de la destination Vietnam.

Selon les dernières données de l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, près de deux millions de visiteurs internationaux se sont rendus au Vietnam en août 2026, soit une hausse de 19,7% par rapport à juillet et de 18,4% sur un an.

Sur les huit premiers mois de l’année, le pays a accueilli près de 16 millions de visiteurs internationaux, en hausse de 14,4% sur un an. Ce chiffre représente 63,6% de l’objectif fixé par le secteur touristique pour 2026.

L’Asie est restée le premier marché pourvoyeur, avec environ 11,8 millions de visiteurs, soit près de 74% du total et une progression d’environ 7,4% sur un an.

L’Europe a affiché pour sa part la croissance la plus marquée, avec quelque 2,68 millions de visiteurs, en hausse de 53,4%. Les arrivées en provenance des Amériques ont atteint environ 887.000, en progression de 20,7%, tandis que celles d’Océanie ont approché 489.000, soit une hausse de 23,3%.

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Reconstitution d’un marché traditionnel des régions montagneuses du Nord. Photo: VNA


Parmi les dix principaux marchés pourvoyeurs, la Chine est arrivée en tête avec 3,54 millions de visiteurs, soit environ 22,3% du total. La République de Corée a occupé la deuxième place avec quelque 2,76 millions de visiteurs, représentant 17,3% du total. La Russie s’est classée troisième avec plus d’un million de visiteurs, en hausse d’environ 165,7% sur un an. Elle a ainsi affiché la plus forte croissance parmi les principaux marchés du tourisme vietnamien. L’Inde a également connu une progression spectaculaire. Alors que le Vietnam n’avait accueilli que 102.000 visiteurs indiens en 2019, leur nombre a dépassé 612.000 au cours des huit premiers mois de 2026, faisant de l’Inde l’un des principaux marchés pourvoyeurs.

Dans l’ensemble, les résultats des huit premiers mois de 2026 montrent que le tourisme vietnamien maintient une dynamique positive, tant en nombre de visiteurs internationaux qu’en termes de diversification des marchés. -VNA

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