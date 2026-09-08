Politique

L’Académie politique nationale Ho Chi Minh appelée à renouveler la formation des cadres

L’Académie politique nationale Ho Chi Minh est appelée à accélérer la rénovation de la formation des cadres, à renforcer les liens entre théorie et pratique et à moderniser ses méthodes pédagogiques pour répondre aux exigences de la nouvelle période.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, s'exprime à la cérémonie d’ouverture de l’année académique 2026-2027 de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh. Photo: VNA
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, s'exprime à la cérémonie d’ouverture de l’année académique 2026-2027 de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Académie politique nationale Ho Chi Minh a solennellement organisé, dans la matinée du 8 septembre à Hanoï, la cérémonie d’ouverture de l’année académique 2026-2027, en présence de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti.

La cérémonie a réuni Doan Minh Huan, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti et directeur de l’Académie, ainsi que des représentants des organismes centraux. Plus de 2 800 auditeurs admis au programme de formation centralisée de haut niveau en théorie politique pour l’année académique 2026-2027, ainsi que 60 auditeurs du Parti révolutionnaire populaire lao actuellement en formation à l’Académie, y ont pris part.

Au nom du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu a adressé ses meilleurs vœux aux enseignants, cadres, fonctionnaires, employés et auditeurs de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh à l’occasion de la nouvelle année académique, tout en les félicitant pour les résultats remarquables obtenus au cours de l’année écoulée.

Rappelant que l’année académique 2026-2027 s’inscrit dans un contexte marqué par la mise en œuvre des récentes résolutions du Parti, le fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux, les défis liés à la transformation numérique et les évolutions complexes sur le front idéologique et théorique, Tran Cam Tu a fixé plusieurs tâches prioritaires.

Il a demandé à l’Académie de concrétiser les résolutions du 14e Congrès national du Parti en programmes et plans d’action précis, avec des responsabilités, des tâches, des délais et des résultats clairement définis. Les activités de formation, de recherche, de conseil et de coopération internationale doivent continuer de refléter le rôle et les caractéristiques de l’établissement central de formation en théorie politique du Parti.

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Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, à la cérémonie d’ouverture de l’année académique 2026-2027 de l’Académie politique nationale Ho Chi Minh. Photo: VNA

Il a également demandé de renforcer le lien entre la recherche théorique et le bilan des expériences pratiques, de mettre en œuvre efficacement les programmes scientifiques et technologiques nationaux pour la période 2026-2030 et de poursuivre les travaux consacrés au développement de la théorie relative à la ligne de rénovation du Parti dans la nouvelle période. L’Académie doit par ailleurs participer aux travaux préparatoires à l’élaboration des documents du 15e Congrès national du Parti.

Insistant sur la nécessité d’une rénovation fondamentale du travail de formation, le permanent du Secrétariat a appelé à placer l’apprenant au centre du dispositif. Il a préconisé de faire du renouvellement des méthodes pédagogiques un levier pour renforcer la capacité d’analyse, l’esprit critique et l’utilisation responsable des nouvelles technologies. Il a également suggéré d’accorder une attention particulière à la formation des cadres locaux, qui sont en contact direct avec la population, et de réduire les écarts de qualité entre les écoles politiques provinciales.

En ce qui concerne le corps enseignant, Tran Cam Tu a souligné l’importance de développer une équipe hautement qualifiée, exemplaire et capable d’actualiser et d’adapter en permanence ses connaissances. Il a suggéré de perfectionner les mécanismes d’attraction des talents, de moderniser la gouvernance de l’établissement au moyen de critères d’évaluation axés sur l’efficacité réelle et d’accélérer la numérisation des infrastructures.

Enfin, il a exhorté les auditeurs à faire preuve d’initiative, de discipline et d’esprit critique afin de transformer les connaissances théoriques en compétences utiles au service de leurs organismes respectifs.

Au nom de l’Académie, son directeur Doan Minh Huan a affirmé qu’elle prendrait pleinement en compte ces orientations stratégiques afin de poursuivre la modernisation de ses activités d’enseignement et de recherche. -VNA

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