Économie

Le Vietnam mise sur le soutien budgétaire et les réformes pour stimuler la croissance

Selon l’Office national des statistiques (relevant du ministère des Finances), au troisième trimestre 2026, la situation macroéconomique demeure fondamentalement stable, l’inflation est maîtrisée avec une hausse moyenne de l'indice des prix à la consommation de 4,45 %, et les grands équilibres économiques sont garantis.

Les supermarchés de Da Nang veillent toujours à proposer des stocks importants afin de répondre aux besoins des consommateurs, contribuant ainsi au développement économique de la ville. Photo : VNA
Les supermarchés de Da Nang veillent toujours à proposer des stocks importants afin de répondre aux besoins des consommateurs, contribuant ainsi au développement économique de la ville. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Au troisième trimestre 2026, l’économie vietnamienne affiche des signaux d’accélération vigoureuse, élargissant la marge de manœuvre pour la croissance en fin d’année. De nombreux secteurs clés enregistrent une progression élevée par rapport à 2025, constituant un socle essentiel pour viser une croissance à deux chiffres.

Selon l’Office national des statistiques (relevant du ministère des Finances), la situation macroéconomique demeure fondamentalement stable, l’inflation est maîtrisée avec une hausse moyenne de l'indice des prix à la consommation de 4,45 %, et les grands équilibres économiques sont garantis alors que les activités de production et d'affaires continuent d'être stimulées.

L’indice de la production industrielle (IIP) a bondi de 11,9 % par rapport à la même période de 2025, soit la plus forte hausse depuis 2019, témoignant d’une reprise des capacités productives. Le commerce extérieur a établi un record en atteignant 770,14 milliards de dollars. L’attraction des investissements directs étrangers (IDE) a franchi le seuil des 40 milliards de dollars de capital enregistré (+55,4 %), incluant de nombreux projets de haute technologie, tandis que le capital réalisé s’est élevé à 17,25 milliards de dollars (+12 %).

L’investissement public continue de jouer un rôle de moteur crucial, avec un décaissement atteignant 49,8 % du plan annuel. Le tourisme connaît un redressement spectaculaire, accueillant près de 16 millions de visiteurs internationaux en huit mois (+14,5 %). Le secteur des services progresse également, les ventes au détail et les revenus des services de consommation grimpant de 13,3 %. Les recettes budgétaires ont dépassé 2 000 000 milliards de dôngs, atteignant 80 % des prévisions annuelles et progressant de 16 % sur un an.

Toutefois, le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong, souligne que l’économie affronte des pressions inflationnistes accrues. Pour les entreprises, les difficultés persistantes d’accès au capital et aux locaux de production ne sont pas encore pleinement résolues. Parallèlement, la hausse des coûts des intrants et le ralentissement des recettes exercent une pression supplémentaire sur la production et les activités commerciales. Le Vietnam a compté en moyenne 25 800 entreprises nouvellement créées ou ayant repris leurs activités chaque mois au cours des huit premiers mois de 2026, contre 19 700 entreprises ayant quitté le marché. La "santé" du secteur des entreprises reste donc une question qui mérite une attention particulière. En 2026, la politique budgétaire est devenue le principal moteur de la croissance, avec trois priorités : accélérer les investissements publics, dont le montant dépasse 1,1 million de milliards de dôngs ; mobiliser efficacement les ressources sociales pour l’investissement et le développement ; et soutenir les entreprises par des mesures d’exonération, de réduction et de report des impôts et taxes.

Le 24 août 2026, l’Assemblée nationale a adopté la Résolution n° 43/2026/QH16, réduisant de 30 % l’impôt pour les ménages et entreprises générant moins de 10 milliards de dongs par an. Le Dr Le Duy Binh , directeur exécutif d’Economica Vietnam estime que cette mesure renforce la confiance et soutient les acteurs vulnérables. Selon le ministère des Finances, au cours des huit premiers mois de 2026, les mesures fiscales ont permis de réduire les impôts et taxes de plus de 158 000 milliards de dôngs et d’en reporter le paiement pour quelque 51 000 milliards. Ces ressources réinjectées dans l’économie soutiennent les entreprises face aux difficultés et favorisent leur reprise et leur développement.

Parallèlement, le gouvernement mise sur la réforme administrative via la Résolution n° 258/NQ-CP pour simplifier les conditions d’affaires. Selon le Dr Nguyen Minh Thao, de l’Institut de stratégie et de politiques économiques et financières (ministère des Finances), la réduction des conditions d’activité permettra de libérer le potentiel du secteur privé, tout en réduisant les coûts de conformité et en améliorant l’environnement des affaires. Combinée aux mesures de soutien budgétaire, cette réforme pourrait donner un nouvel élan à la croissance à deux chiffres dans la période à venir. -VNA

#Nouvelle ère #croissance économique #soutien budgétaire
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