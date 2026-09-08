Le Centre financier international accélère le déploiement de produits concrets

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a présidé, le 7 septembre au siège du gouvernement, la troisième réunion du Conseil exécutif du Centre financier international au Vietnam, en visioconférence avec Hô Chi Minh-Ville et Da Nang.



La vice-ministre des Finances Nguyen Thi Bich Ngoc a indiqué que le cadre institutionnel et l’organisation du Centre étaient désormais pour l’essentiel en place.



Le Centre est organisé à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang, avec un Conseil exécutif au niveau central, deux agences exécutives et une agence de supervision commune. Depuis le 17 août 2026, les procédures d’enregistrement et de reconnaissance des membres sont appliquées de manière uniforme. Plusieurs banques, sociétés de valeurs mobilières, sociétés de gestion d’actifs et investisseurs ont déjà signé des protocoles d’accord ou soumis leurs dossiers.



Selon le ministère des Finances, le Centre doit s’appuyer sur les atouts du Vietnam, notamment ses perspectives de croissance économique, sa position au sein des chaînes de production, de commerce et de logistique, ainsi que ses importants besoins en capitaux pour les infrastructures, l’énergie et la transition verte.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang. Photo: VNA



Six groupes de produits et services sont proposés : fonds d’investissement et gestion d’actifs, actifs tokenisés adossés à des actifs réels, crédits carbone internationaux, marchés des matières premières et produits dérivés, technologies financières et obligations émises au sein du Centre. Leur déploiement sera échelonné en fonction de leur niveau de préparation.



Dans l’immédiat, le ministère propose trois priorités : sélectionner des projets dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de la logistique et de la transition verte ; développer un écosystème international de fonds d’investissement et de gestion d’actifs ; et développer un marché des matières premières lié au commerce et au financement des chaînes d’approvisionnement.



Le ministère a également recommandé d’harmoniser les normes, les procédures, les données et les mécanismes de coordination entre Hô Chi Minh-Ville et Da Nang, afin de garantir le fonctionnement d’un Centre unifié, et non de deux marchés distincts.



Le 28 août, le ministère des Finances a soumis un plan prévoyant 29 tâches pour l’élaboration des textes d’application, dont trois relevant du Conseil exécutif et 26 des agences exécutives des deux villes.



Concluant la réunion, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a souligné la nécessité de mettre rapidement et concrètement le Centre en service, en veillant à disposer d’un cadre juridique ainsi que de mécanismes de gestion et de supervision adéquats.



Les deux agences exécutives étant désormais opérationnelles, il a demandé de poursuivre simultanément le perfectionnement du cadre institutionnel et la sélection des produits pour lesquels l’offre et la demande existent déjà, afin d’engager rapidement des négociations avec les investisseurs. Les produits prêts et remplissant les conditions requises devront être proposés pour une mise en œuvre immédiate.



Pour chaque produit financier, les mécanismes nécessaires, les organismes responsables, les autorités compétentes et les délais de mise en œuvre devront être clairement définis, avec des dispositifs de contrôle efficaces, sans alourdir les procédures.



Les deux agences exécutives devront rapidement achever les conditions nécessaires au fonctionnement complet du Centre, tout en finalisant le cadre institutionnel, l’organisation et les ressources humaines, et en concrétisant les transactions avec les investisseurs.



Concernant les infrastructures informatiques, l’agence exécutive de Hô Chi Minh-Ville a été chargée d’étudier le recours à un cabinet de conseil pour concevoir l’architecture du système informatique du Centre financier international. -VNA