Le Vietnam renforce la promotion du commerce et des investissements à la CAEXPO

Pékin (VNA) – Le Vietnam maintient une présence importante à la 23e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO), témoignant de son engagement à promouvoir la coopération économique et commerciale avec la Chine et à renforcer les liens avec les pays de l’ASEAN.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin, le Secrétariat de la CAEXPO a indiqué que le Vietnam louerait cette année encore un espace d’exposition d’environ 3 000 m², comprenant 170 stands, le plaçant parmi les pays de l’ASEAN disposant des plus grands espaces d’exposition. Près de 100 entreprises vietnamiennes ont confirmé leur participation, dont Trung Nguyên, TH, Café Saigon et Binh Tiên. Les produits présentés relèvent notamment de l’agroalimentaire, des boissons, du mobilier en bois, de l’artisanat et des biens de consommation.

Cette présence importante illustre la volonté du Vietnam de tirer parti de la CAEXPO pour promouvoir ses produits, élargir ses marchés et renforcer les échanges avec les partenaires chinois. Le salon constitue également un canal permettant aux entreprises vietnamiennes d’accéder aux consommateurs et importateurs chinois et de développer leurs exportations.

Cette année, la participation vietnamienne ne se limitera pas à la présentation de produits. Pour la première fois, le Vietnam prendra part à l’espace consacré aux besoins des pays de l’ASEAN, axé notamment sur l’intelligence artificielle (IA), les villes intelligentes, le développement des zones industrielles, la culture et le tourisme. Cette approche traduit une évolution de la promotion commerciale vers la mise en relation des besoins et la recherche d’opportunités de coopération dans l’investissement, les technologies et le développement sectoriel.

À cette occasion, la province vietnamienne d’An Giang a été choisie comme "Ville attrayante", un programme destiné à présenter aux entreprises et investisseurs internationaux ses atouts, ses produits agricoles et forestiers, ses orientations de développement industriel, ses politiques d’attraction des investissements et ses ressources touristiques.

L’Agence vietnamienne de promotion du commerce organisera également la participation de délégations d’acheteurs, d’entreprises et de zones industrielles. Les rencontres cibleront notamment la production intelligente, la logistique intelligente et la gestion urbaine.

Organisée chaque année à Nanning, dans le Guangxi, la CAEXPO constitue une plateforme majeure de coopération économique et commerciale entre la Chine et l’ASEAN. Elle contribue à élargir progressivement la coopération Vietnam-Chine vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée et à renforcer les chaînes d’approvisionnement, de production et d’investissement. -VNA