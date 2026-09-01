L’Indonésie relève le niveau d’alerte du volcan Sinabung et évacue deux villages

Jakarta (VNA) - Les autorités du district de Karo, dans la province de Sumatra du Nord, ont procédé à l’évacuation des habitants de deux villages après une intensification de l’activité du volcan Sinabung.



Au total, quelque 2 500 habitants des deux villages ont dû être évacués.



Depuis le 31 août, le niveau d’alerte volcanique a été relevé à III, face au risque d’une nouvelle aggravation de l’activité éruptive.



La décision a été prise sur recommandation de l’Agence géologique indonésienne afin de faire face au risque d’une intensification de l’activité volcanique et à l’élargissement de la zone dangereuse.



Dans la nuit du 31 août, le Sinabung a projeté une colonne de cendres noires et denses à environ 3 500 mètres au-dessus du cratère, soit près de 5 960 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les cendres se sont déplacées vers l’est et le sud-est, recouvrant notamment la ville de Berastagi.



L’Agence géologique a également fait état d’une intensification de l’activité sismique, avec 85 séismes volcaniques, un séisme lié à une émission de gaz et un tremor harmonique.



Les autorités recommandent à la population de ne pas s’approcher des zones dangereuses autour du volcan et de se tenir prête à évacuer si la situation continue de se détériorer.



Face à cette nouvelle évolution, les autorités de Karo ont temporairement fermé plusieurs sites touristiques situés à proximité du Sinabung, notamment le lac Lau Kawar et le camping du village de Kuta Gugung. Il est recommandé de limiter les activités dans un rayon de 3 km autour du sommet du volcan et jusqu’à 4,5 km au sud-est. - VNA

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