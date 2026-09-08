Vietjet lance des promotions et élargit son réseau international

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – À l'occasion de l'automne et de la date symbolique du 9 septembre, Vietjet propose trois jours de promotion, avec des billets Eco à partir de zéro dong (hors taxes et frais) et une réduction de 22% sur les billets Deluxe.

Du 8 septembre à 00h00 au 10 septembre 2026 à 23h00, les passagers réservant sur le site officiel de Vietjet (www.vietjetair.com) ou via son application peuvent bénéficier de billets Eco à partir de zéro dong (hors taxes et frais) sur les vols intérieurs et internationaux. Les billets Deluxe sur les vols internationaux bénéficient également d'une réduction de 22% (hors taxes et frais) avec le code « SALE99 ».

Ces offres s'appliquent aux vols prévus entre le 10 septembre 2026 et le 10 septembre 2027, permettant aux passagers de disposer de davantage de choix pour planifier leurs prochains voyages (Les dates de voyage peuvent varier selon les liaisons. Les offres ne s'appliquent pas à certaines périodes de pointe. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Internet ou l'application Vietjet Air).

Vietjet poursuit parallèlement l'expansion de son réseau international. Entre fin 2026 et début 2027, la compagnie ouvrira plusieurs nouvelles liaisons reliant Hanoï à Prague (République tchèque), Almaty (Kazakhstan) et Tainan (Taïwan, Chine), Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à Cebu et Clark (Philippines), Ho Chi Minh-Ville à Chiang Mai (Thaïlande) et à l'aéroport de Western Sydney (Australie), ainsi que Da Nang à Osaka (Japon).

Les billets pour ces nouvelles liaisons sont déjà disponibles sur les canaux officiels de Vietjet.

À bord, les passagers voyagent sur des appareils modernes et économes en carburant et peuvent déguster des plats vietnamiens et internationaux, notamment le Pho Thin, le Banh mi et le café au lait glacé. Des programmes culturels et artistiques sont également proposés sur certains vols.

Compagnie aérienne de nouvelle génération, Vietjet propose des tarifs flexibles et abordables ainsi qu'une gamme diversifiée de services.

Vietjet est membre de l'Association du transport aérien international (IATA) et détient la certification IOSA (IATA Operational Safety Audit). Première compagnie aérienne privée du Vietnam, elle a obtenu la note maximale de 7 étoiles en matière de sécurité attribuée par AirlineRatings et figure parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et de performance opérationnelle selon Airfinance Journal. Elle a également été distinguée comme meilleure compagnie aérienne à bas prix par des organisations telles que Skytrax, CAPA et AirlineRatings. -VNA