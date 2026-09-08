Politique

Une visite pour approfondir le Partenariat global Vietnam-Mongolie

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, effectuera du 9 au 11 septembre une visite officielle en Mongolie, destinée à concrétiser les engagements de haut niveau et à approfondir le Partenariat global entre les deux pays.

Le 26 août 2026, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, reçoit l'ambassadrice de Mongolie au Vietnam, Ganbaatar Hulan, lors d'une rencontre de courtoisie. Photo : VNA
Le 26 août 2026, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, reçoit l'ambassadrice de Mongolie au Vietnam, Ganbaatar Hulan, lors d'une rencontre de courtoisie. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Après leur visite officielle en République de Corée, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et son épouse conduiront une délégation de haut niveau pour une visite officielle en Mongolie du 9 au 11 septembre 2026, à l’invitation du président du Grand Khoural d’État de Mongolie, Sandag Byambatsogt, et de son épouse.

Il s’agit de la deuxième visite d’un président de l’Assemblée nationale du Vietnam en Mongolie depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1954, et de la première visite officielle de Tran Thanh Man en Mongolie en sa qualité de président de l’Assemblée nationale. Cette visite témoigne de l’importance accordée par le Vietnam à ses relations avec la Mongolie et au rôle de la coopération parlementaire dans les relations bilatérales.

Des relations politiques et diplomatiques de plus en plus étroites

Le Vietnam et la Mongolie entretiennent une amitié traditionnelle et durable, consolidée depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 17 novembre 1954.

Lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en Mongolie, du 30 septembre au 1er octobre 2024, à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de Partenariat global, ouvrant un nouveau cadre et donnant un nouvel élan à la coopération bilatérale.

De vastes possibilités de coopération dans de nombreux domaines

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Mongolie, Nguyen Tuan Thanh, les économies des deux pays sont complémentaires et offrent encore d’importantes possibilités de coopération. L’énergie apparaît comme un nouveau pilier de la coopération économique, tandis que les échanges commerciaux bilatéraux poursuivent leur progression.

Le commerce bilatéral a atteint 155 millions de dollars en 2025 et près de 60 millions de dollars au premier semestre 2026. Les deux pays visent à porter prochainement leurs échanges à 200 millions de dollars, puis à 500 millions de dollars dans un avenir proche.

La Mongolie dispose d’atouts dans les secteurs minier, énergétique et de l’élevage, ainsi que de matières premières nécessaires à certaines industries vietnamiennes. De son côté, le Vietnam possède des atouts dans la production et la transformation de biens de consommation, les produits agricoles et alimentaires, les produits pharmaceutiques, le textile et l’électronique, qui répondent aux besoins du marché mongol.

Les deux pays peuvent également élargir leur coopération dans l’agriculture adaptée au changement climatique, la lutte contre la désertification, l’utilisation efficace des ressources en eau et l’application des sciences et technologies dans l’agriculture.

Le tourisme connaît également un développement soutenu. Les liaisons aériennes directes facilitent les échanges commerciaux, touristiques et entre les populations. L’accord d’exemption de visa de 2023 a contribué à faire du Vietnam l’une des cinq destinations préférées des touristes mongols.

Approfondir le Partenariat global Vietnam-Mongolie

La coopération parlementaire joue un rôle important dans les relations entre les deux pays, contribuant à renforcer la compréhension et la confiance politique et à créer une base pour la coopération dans d’autres domaines.

La visite officielle du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, sera la première visite d’un haut dirigeant vietnamien en Mongolie depuis l’élévation des relations au niveau de Partenariat global en 2024. Elle constituera une occasion de concrétiser les engagements et les grandes orientations convenus par les dirigeants des deux pays.

La visite réaffirmera l’importance que le Vietnam accorde au développement substantiel, efficace et durable de son Partenariat global avec la Mongolie. Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, à cette occasion, les deux parties renforceront les échanges et le partage d’expériences en matière de législation et de gouvernance, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des accords de haut niveau, afin de les traduire rapidement en projets, programmes et résultats concrets au bénéfice des entreprises et des populations des deux pays.

Selon l’ambassadeur Nguyen Tuan Thanh, si l’élévation des relations au niveau de Partenariat global en 2024 a constitué un jalon important, la visite de Tran Thanh Man représentera une étape dans sa concrétisation à travers des programmes, des projets et des résultats de coopération. Elle permettra aux deux parties d’approfondir leurs échanges dans des domaines à fort potentiel tels que le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’énergie, le tourisme, les transports et l’adaptation au changement climatique.

Plusieurs documents de coopération devraient être signés durant la visite, créant un cadre et un nouvel élan pour renforcer les échanges d’expériences en matière de législation, de supervision et de prise de décision sur les questions importantes du pays, tout en valorisant davantage le rôle des parlements dans la promotion des relations bilatérales.

Forts de leur amitié traditionnelle, de leur confiance politique et d’intérêts de plus en plus étroitement liés, le Vietnam et la Mongolie disposent de conditions favorables pour porter leurs relations à un niveau supérieur, plus substantiel et plus efficace, au bénéfice des deux peuples. -VNA

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