Politique

Fondements historiques et perspectives des relations Vietnam-France

La visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, intervient dans un contexte marqué par le dynamisme du Vietnam et ouvre de nouvelles perspectives pour approfondir le Partenariat stratégique global entre les deux pays, estime le professeur Hugues Tertrais.

Hugues Tertrais, professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancien directeur du Centre d’histoire de l’Asie contemporaine. Photo: znews.vn
Hugues Tertrais, professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancien directeur du Centre d’histoire de l’Asie contemporaine. Photo: znews.vn

Hanoï (VNA) – À l’occasion de la visite officielle en France, du 9 au 12 septembre, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, Hugues Tertrais, historien, professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien directeur du Centre d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC) et spécialiste du Vietnam, de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie-Pacifique, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), soulignant la volonté des deux pays de renforcer leur compréhension mutuelle et leur coopération. Voici les principaux points de cet entretien.

Journaliste : Vous observez et étudiez le Vietnam et l’Asie du Sud-Est depuis plusieurs décennies. Dans une perspective historique, comment analysez-vous les transformations qu’a connues le Vietnam ainsi que l’évolution de sa place en Asie et sur la scène internationale ? Dans ce contexte, quelle portée accordez-vous à la visite officielle en France du dirigeant vietnamien To Lam ?

Le professeur Hugues Tertrais : L’importance de la visite officielle en France du président Tô Lâm, déjà venu à Paris comme secrétaire général du PCV, tient à la fois au succès actuel du pays sur le plan économique et aux menaces qui pèsent sur la zone asiatique, dont il importe d’éviter l’embrasement : le Partenariat stratégique global qui est célébré à Paris s’inscrit dans cette double perspective.

Journaliste : La visite intervient à un moment où la France et le Vietnam ont élevé leur relation au niveau d’un Partenariat stratégique global, tandis que l’Asie du Sud-Est occupe une place croissante dans les équilibres économiques et géopolitiques mondiaux. À la lumière de votre connaissance de la région, quels atouts spécifiques la France et le Vietnam peuvent-ils aujourd’hui mettre à profit pour donner davantage de profondeur et de substance à leur partenariat ?

Le professeur Hugues Tertrais : France et Vietnam, sans doute se connaissent bien et partagent, chacun à sa manière, une position internationale comparable, en particulier sur le plan géopolitique.

Mais le Vietnam s’est rapproché de ses voisins au sein de l’Asean - actuellement présidée par les Philippines.

Avec bientôt 700 millions d’habitants et au cœur des flux et des tensions planétaires, l’Asie du Sud-Est – qui il y a peu existait à peine sur les planisphères – peut encore réserver des surprises : c’est avec ce Vietnam-là que la France conclut un Partenariat stratégique global.

Journaliste : L’histoire a profondément marqué les relations entre la France et le Vietnam, mais les deux pays ont progressivement construit une relation fondée sur le dialogue et la coopération. À l’occasion de cette visite et dans cette nouvelle étape de leur partenariat, quelles seraient, selon vous, les priorités à privilégier et les initiatives à développer pour construire une relation franco-vietnamienne plus forte, plus équilibrée et davantage tournée vers les enjeux du XXIe siècle ?

Le professeur Hugues Tertrais : Le dialogue a longtemps été « musclé » entre nos deux pays, mais nous y avons appris à mieux nous connaître et donc à nous respecter. La capacité de compréhension mutuelle en est sortie renforcée et la coopération peut aujourd’hui s’exprimer à tous les niveaux : le champ d’un Partenariat stratégique global porte en lui-même sa propre définition. Il est fondé sur l’échange d’information et la confiance mutuelle.

Les actions de formation demeurent prioritaires – à commencer par la formation des formateurs, si l’on veut se projeter dans l’avenir. En terme de « domaines », les compétences techniques des jeunes vietnamiens doivent être encouragées, en même temps que l’usage de la langue française afin de pouvoir profiter pleinement des possibilités du système universitaire.

Dans le domaine économique, les postes liés au système diplomatique et les entreprises elles-mêmes disposent des moyens permettant de connaître plus finement le « marché » et son évolution. Sans doute faut-il mieux anticiper les facilités règlementaires ouvrant ces derniers – à quand la circulation sur nos routes de véhicules (sans doute électriques) made in Vietnam ? -VNA

#Vietnam-France #visite du leader To Lam #Nouvelle ère
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