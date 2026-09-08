La visite du dirigeant To Lam concrétisera la vision stratégique Vietnam-France

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et de sa participation au Sommet international sur l'espace à Paris, l’ancien ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang a partagé avec l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) ses réflexions sur les relations bilatérales et ses attentes à l’égard de cette visite.



Fort de plus de 30 ans d’attachement à la France et à l’Europe, notamment à travers plusieurs missions à l’ambassade du Vietnam à Paris, Dinh Toan Thang considère que la France possède une culture ancienne, riche en traditions et marquée par de nombreuses particularités liées aux cultures régionale et européenne. Il décrit les Français comme ouverts, amicaux, enclins au partage et tournés vers le monde et les autres communautés. Selon lui, travailler dans un tel environnement est particulièrement favorable aux échanges extérieurs.



Il souligne que, malgré les hauts et les bas de l’histoire, celle-ci a laissé des empreintes et créé des liens étroits entre les deux pays. Les Français et les Vietnamiens partagent de nombreuses valeurs communes et accordent de l’importance à la diversité et à l’identité culturelle de chaque région, pays et communauté. Les échanges et la coopération, devenus de plus en plus étendus au cours des dernières décennies, ont encore renforcé ces liens. La présence d’une importante communauté vietnamienne en France, arrivée à différentes périodes et diverse dans sa composition, contribue également aux échanges entre les deux pays ainsi qu’à une meilleure compréhension mutuelle.



Revenant sur les principales étapes des relations bilatérales, l’ancien ambassadeur rappelle que le Vietnam et la France ont construit, au fil des décennies, une relation fondée sur l’amitié et une coopération vigoureuse. La France a notamment soutenu le Vietnam dans son processus de Renouveau et d’intégration internationale. L’établissement du partenariat stratégique en 2013 a marqué une nouvelle étape, tandis que la coopération s’est développée dans de nombreux domaines, de l’économie, du commerce et de l’investissement à la culture, à la santé et à l’éducation, avec un réseau de partenariats allant du niveau central au niveau local et associant entreprises et organisations socio-économiques.



Il met surtout en avant le tournant majeur intervenu en 2024, lorsque les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global, à l’occasion de la visite en France de To Lam et de sa participation au Sommet de la Francophonie. La France est ainsi devenue le premier pays d’Europe occidentale à établir avec le Vietnam un partenariat à son plus haut niveau.



Selon Dinh Toan Thang, cette décision est le fruit d’une forte volonté politique des dirigeants des deux pays et témoigne de l’importance accordée par la France à la position du Vietnam, ainsi que de la politique étrangère menée par le Vietnam dans une période de transformation du pays.



Fort de 35 ans de carrière diplomatique, dont une grande partie consacrée aux relations avec la France et l’Europe, ainsi qu’à la Francophonie et à l’élaboration des politiques du ministère des Affaires étrangères, Dinh Toan Thang souligne que les relations Vietnam-France, établies en 1973, ont connu différentes étapes, chacune marquée par son contexte, mais que les deux pays se sont toujours accordé une place importante dans leurs politiques étrangères et dans la construction de leurs partenariats internationaux et régionaux.



Il souligne les efforts constants des générations de diplomates vietnamiens en France pour accompagner les relations bilatérales, promouvoir la coopération au service du développement du Vietnam et contribuer à renforcer sa position sur la scène internationale.



Chaque visite d’un dirigeant de haut niveau constitue un temps fort et un moteur important pour les relations et la coopération bilatérales. Selon Dinh Toan Thang, l’établissement du Partenariat stratégique global Vietnam-France en 2024 a suscité un grand enthousiasme, tout en ouvrant de nouvelles tâches et de nouveaux défis pour les partenaires des deux pays. Le nouveau cadre et la nouvelle vision étant désormais définis, il importe de les concrétiser. Au cours des deux dernières années, de nombreuses visites et échanges entre ministères, organismes et partenaires des deux pays ont été menés dans plusieurs domaines importants à cette fin.



Il accorde une grande importance à la visite de To Lam en France et à sa participation au Sommet international sur l'espace à Paris. Sur le plan bilatéral, cette visite réaffirmera la détermination et la volonté politique des deux parties à l’égard des relations Vietnam-France et contribuera à concrétiser la vision définie en 2024. De nombreux partenariats, engagements et projets communs seront examinés et discutés, tandis que de nouvelles orientations seront définies.



Sur le plan multilatéral, il rappelle que le Vietnam et la France coopèrent déjà dans le domaine spatial, notamment dans la recherche, le développement de satellites d’observation de la Terre et les applications spatiales dans l’agriculture, la pêche, la lutte contre le changement climatique et la gestion des ressources et de l’environnement. Considérant l’espace comme un domaine technologique stratégique que le Vietnam souhaite maîtriser, il estime que le Sommet international sur l'espace à Paris permettra de poursuivre les échanges et d’approfondir la coopération avec la France et d’autres partenaires potentiels, tout en affirmant la volonté du Vietnam de participer aux efforts internationaux dans un domaine important pour le développement et la sécurité.



Concernant les priorités futures, il cite notamment la sécurité énergétique, les énergies propres et renouvelables, les infrastructures ferroviaires, dont les chemins de fer urbains, les technologies spatiales, ainsi que les nouvelles technologies et les produits dans des domaines traditionnels comme la santé et la pharmacie. Il souligne également le potentiel de coopération dans les technologies vertes et numériques, ainsi que la participation conjointe aux chaînes de valeur et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement importantes.



Il estime enfin que les deux pays doivent renforcer leur coopération dans la formation et la recherche, domaine dans lequel ils disposent déjà d’une longue expérience, afin de répondre aux besoins actuels en ressources humaines et en innovation.



Sur le plan multilatéral, Dinh Toan Thang appelle également le Vietnam et la France à renforcer leur soutien mutuel dans les cadres de coopération multilatérale, afin que le Vietnam approfondisse ses relations avec l’Union européenne et que la France renforce sa présence en ASEAN et en Asie-Pacifique. Les deux pays doivent aussi coordonner leurs efforts face aux enjeux mondiaux, notamment le changement climatique, et œuvrer en faveur de la paix et du respect du droit international, y compris en Mer Orientale. -VNA