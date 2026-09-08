France-Vietnam : les entreprises françaises misent sur une accélération de la coopération



Hanoï (VNA) – La visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, devrait, selon la communauté d’affaires française, donner un nouvel élan aux projets de coopération, dans un contexte marqué par des relations politiques étroites entre le Vietnam et la France et par une confiance mutuelle qualifiée de sans précédent.



Benoît Clocheret, président du Conseil des entreprises France-Vietnam de MEDEF International et président exécutif d’Artelia, a souligné, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), que le monde des affaires français accordait une importance toute particulière à cette visite du dirigeant vietnamien et à sa portée économique.



En tant que président du Conseil des entreprises France-Vietnam de MEDEF International, il s’attache à renforcer les liens entre les entreprises françaises et vietnamiennes et à favoriser les échanges entre les entreprises et les autorités. Il s’agit d’un travail de long terme que MEDEF International mène à Paris à l’occasion des visites de dirigeants vietnamiens en France, ainsi qu’au Vietnam lors de missions régulières d’entreprises.



Dans ce cadre, il a exprimé l’espoir que cette importante visite du secrétaire général du PCV et président de la République, Tô Lâm, contribuera à renforcer davantage la relation bilatérale et permettra d’accélérer le calendrier de mise en œuvre des projets des entreprises françaises et vietnamiennes.



Il a rappelé que la visite du dirigeant Tô Lâm en octobre 2024 avait abouti à l’établissement du partenariat stratégique intégral et fixé un cadre de coopération à la hauteur des liens profonds qui unissent la France et le Vietnam. Par la suite, la visite d’État du président Emmanuel Macron à Hanoï en mai 2025 avait donné lieu à la conclusion d’une quinzaine d’accords et à l’annonce d’environ 9 milliards d’euros de contrats couvrant notamment les secteurs de l’aéronautique, du nucléaire civil, du ferroviaire, des satellites d’observation de la Terre et des vaccins.



Selon lui, l’objectif de MEDEF International est de participer aux efforts collectifs visant à accélérer la mise en œuvre d’un nombre croissant de projets. Artelia, la société que Benoît Clocheret dirige et qui est présente au Vietnam depuis 20 ans, en est un exemple. « Nous avons signé début 2026 avec le ministère de la Construction un contrat de gestion de projet pour la préparation des études de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud. Ce n’est qu’un exemple, et beaucoup d’entreprises françaises pourront en citer bien d’autres », a-t-il déclaré.



La France dispose en effet d’une offre industrielle très complète dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie, ainsi que d’instruments de financement robustes. Comme indiqué précédemment, les deux pays entretiennent une relation politique de haut niveau, inscrite dans la durée. Tout est donc réuni pour que cette visite soit une réussite pour les entreprises et contribue à apporter des solutions à la formidable ambition de développement du Vietnam.



S’agissant des secteurs dans lesquels les entreprises françaises disposent d’atouts, Benoît Clocheret a estimé que leur principal avantage résidait dans leur capacité reconnue à mener à bien des projets complexes et de long terme, en mettant l’accent sur la qualité, la fiabilité et la performance environnementale. Les entreprises françaises sont déjà fortement mobilisées et disposent de capacités leur permettant de répondre largement aux objectifs du Vietnam.



Outre le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse, l’expertise française est déjà sollicitée pour la mise en œuvre de la ligne 3 du métro de Hanoï, ainsi que pour la modernisation du réseau électrique vietnamien. Face à la relance du programme nucléaire civil au Vietnam, la France se positionne comme un partenaire de choix grâce à une chaîne nucléaire complète, couvrant l’exploitation, la fourniture de chaudières nucléaires, le cycle du combustible et l’ingénierie, ainsi qu’à un régulateur de sûreté indépendant et à un système de formation. Par ailleurs, la coopération s’intensifie dans l’industrie aéronautique et le secteur de la santé, où les entreprises françaises s’investissent dans la production de vaccins de nouvelle génération et peuvent élargir leur coopération dans les domaines des dispositifs médicaux, de la gestion, de la formation et du numérique.



L’avenir de ce partenariat repose également sur l’économie numérique, un secteur prioritaire pour le Vietnam, qui ambitionne d’en porter la part à 50 % du PIB d’ici 2045. Les entreprises françaises partagent ces priorités, et plusieurs d’entre elles développent des technologies d’avenir, notamment dans le domaine de l’informatique quantique.



Outre les secteurs susmentionnés, Benoît Clocheret a également mentionné les matériaux essentiels et le secteur spatial parmi les domaines susceptibles de contribuer à l’objectif de croissance de 10 % du Vietnam. Le point commun de ces priorités est qu’elles nécessiteront une formation accrue de plusieurs milliers de techniciens et d’ingénieurs. La formation constitue un atout historique de l’offre des entreprises françaises et le sera encore davantage à l’avenir. Il s’agit d’un puissant levier de coopération, a-t-il estimé.



Pour porter la coopération économique et les investissements à la hauteur du potentiel des deux économies et des relations politiques bilatérales, Benoît Clocheret a affirmé que la confiance des entreprises françaises envers le Vietnam était aujourd’hui à son plus haut niveau. Les réformes engagées depuis 2025 pour faciliter les relations avec l’administration vietnamienne, rendre le cadre réglementaire plus fluide et accorder une place plus importante au secteur privé dessinent un avenir prometteur. La prévisibilité de l’environnement des affaires au Vietnam sera déterminante pour toute décision d’investissement.



Lors de la visite d’État du président Emmanuel Macron au Vietnam, des entrepreneurs français ont discuté avec leurs homologues du secteur privé vietnamien et les autorités, dans un esprit de confiance, des améliorations susceptibles d’être apportées. La réduction des délais administratifs et une meilleure visibilité du cadre juridique figuraient parmi les sujets abordés, de même que les conditions à réunir pour rendre les grands projets bancables. Ils entendent poursuivre ces discussions à l’occasion de cette nouvelle visite du dirigeant Tô Lâm.



Enfin, il s’est réjoui des progrès accomplis en vue de la ratification de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA), désormais transmis au Parlement français. Selon lui, ce cadre permettra aux entreprises françaises d’investir dans de meilleures conditions.-VNA