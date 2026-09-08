Économie

À Be’er Sheva, le Vietnam explore les avancées israéliennes en cybersécurité, lA et innovation

Le Vietnam et Israël renforcent leur coopération dans la cybersécurité, l’intelligence artificielle et l’innovation, à travers des échanges et des connexions entre organismes spécialisés, entreprises et établissements de recherche, ouvrant de nouvelles perspectives dans des domaines technologiques stratégiques.

L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son (3e à partir de la gauche), et le professeur Yuval Elovici (3e à partir de la droite), directeur du Centre de recherche en cybersécurité de l’Université Ben-Gourion du Néguev (BGU), posent pour une photo commémorative. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son (3e à partir de la gauche), et le professeur Yuval Elovici (3e à partir de la droite), directeur du Centre de recherche en cybersécurité de l’Université Ben-Gourion du Néguev (BGU), posent pour une photo commémorative. Photo : VNA

Tel-Aviv (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, vient d’effectuer une visite de travail à Be’er Sheva, dans le sud d’Israël, afin de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’innovation.

À cette occasion, il a rencontré des responsables du Centre israélien de réponse aux incidents de cybersécurité (CERT), du Laboratoire national de cybersécurité relevant de la Direction nationale israélienne de cybersécurité (INCD), de la Zone d’innovation de Be’er Sheva et du Centre de recherche en cybersécurité de l’Université Ben-Gourion du Néguev (BGU).

À l’INCD, l’ambassadeur Nguyen Ky Son a été informé du rôle du CERT dans la protection nationale contre les cybermenaces, des défis actuels et des mesures de réponse aux cyberattaques. Il a également visité le Laboratoire national de cybersécurité et découvert les activités de test de nouvelles solutions technologiques et de soutien aux start-up et à la recherche.

Les échanges ont porté notamment sur le renforcement du partage d’informations, la mise en relation des organismes spécialisés et des entreprises, ainsi que la formation de ressources humaines qualifiées dans le domaine de la cybersécurité.

Dans la Zone d’innovation de Be’er Sheva, l’ambassadeur Nguyen Ky Son s’est intéressé au modèle de coopération associant les autorités municipales, l’Université Ben-Gourion et l’hôpital Soroka pour développer l’écosystème d’innovation, accompagner les start-up et favoriser les interactions entre entreprises, autorités publiques et chercheurs.

Lors de sa rencontre avec le Centre de recherche en cybersécurité de la BGU, son directeur, le professeur Yuval Elovici, a présenté les travaux de recherche et les nouvelles solutions développées par le centre, notamment dans le domaine de l’application de l’IA à la cybersécurité. Les deux parties ont discuté des possibilités de coopération dans la formation et la recherche, ainsi que des opportunités offertes aux étudiants vietnamiens de suivre des programmes de troisième cycle et de bénéficier de bourses d’études complètes de la BGU dans ces domaines.

Be’er Sheva compte parmi les principaux pôles technologiques et d’innovation d’Israël. Depuis la décision prise par le gouvernement israélien en 2014 d’en faire un pôle mondial de cybersécurité, la ville s’est progressivement transformée en un important centre technologique. Le Laboratoire des technologies opérationnelles de l’INCD figure aujourd’hui parmi les trois laboratoires spécialisés dans ce domaine dans le monde.

Les rencontres à Be’er Sheva ont permis de renforcer la compréhension mutuelle et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et Israël dans les domaines de la cybersécurité, de l’IA et de l’innovation. Ces secteurs, dans lesquels Israël dispose d’atouts importants, figurent également parmi les dix technologies stratégiques prioritaires du Vietnam. -VNA

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