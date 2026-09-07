Société

Résolution 57 : de la politique aux réalisations concrètes

La Résolution n°57-NQ/TW se concrétise à travers de nombreuses initiatives qui placent les citoyens et l’efficacité de la gestion publique au cœur de la transformation numérique.

Projets d’élèves présentés lors d’un concours scientifique et d’une journée STEM à Ninh Binh, en janvier 2026. Photo : VNA
Projets d’élèves présentés lors d’un concours scientifique et d’une journée STEM à Ninh Binh, en janvier 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique, datée du 22 décembre 2024 et consacrée aux percées dans les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale, se concrétise à travers des produits et des missions répondant aux besoins réels, avec les citoyens et l’efficacité de la gestion publique au cœur des priorités.

Les citoyens au cœur de la transformation numérique

La Police de Hanoï a lancé trois produits et solutions numériques visant à améliorer la sécurité et l’ordre public ainsi que la qualité des services aux citoyens. Il s’agit d’une chaîne de production de dispositifs d’alarme incendie sans fil, de l’application Hanoi Smart Police, expérimentée sur la plateforme iHanoi, et de l’utilisation de drones (UAV) pour la surveillance de la sécurité et de l’ordre public, désormais entrée dans sa deuxième phase après une période d’essai.

Ces solutions ont toutes pour priorité de mieux servir les citoyens et de leur permettre d’en bénéficier directement.

La province de Khanh Hoa a, de son côté, défini plusieurs missions prioritaires en matière de sciences et technologies, d’innovation et de transformation numérique pour 2026 et la période 2026-2030. Elle prévoit notamment de mettre en place une base de données centralisée sur les maladies non transmissibles et la médecine préventive, ainsi que de normaliser les indicateurs et les procédures de mise à jour des données.

Dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles, la province prévoit d’élaborer une carte d’alerte afin de remédier à la dispersion des données sur les typhons, les inondations, les glissements de terrain et l’intrusion saline. La création d’une base provinciale de données partagées constitue une autre priorité.

Chaque mission est assortie de résultats attendus et confiée à un organisme responsable, avec la participation d’experts, d’entreprises et de partenaires technologiques.

Réduire la fracture numérique

Le Comité populaire de Lao Cai a adopté un plan de développement de « villages numériques » et de « villages intelligents » pour la période 2026-2030, afin d’étendre la transformation numérique à chaque communauté locale et de promouvoir, dès la base, l’administration, l’économie et la société numériques.

D’ici 2030, toutes les communes devront disposer de villages répondant aux critères de base du « village numérique », dont au moins 20% atteindront un niveau avancé et 10% les normes de « village intelligent ».

À Tuyen Lam, commune montagneuse et frontalière du nord-ouest de la province de Quang Tri, des jeunes volontaires accompagnent directement les habitants pour les aider à acquérir des compétences numériques et à mieux intégrer les technologies dans leur vie quotidienne.

Dès la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, l’Union de la jeunesse de la commune a constitué des équipes de volontaires pour aider les habitants à effectuer leurs démarches administratives en ligne au Centre local des services administratifs publics.

Avec la Résolution n°57-NQ/TW, les technologies numériques contribuent de plus en plus à réduire les distances géographiques des villages des régions montagneuses et frontalières. Dans le contexte du modèle d’administration locale à deux niveaux, la transformation numérique constitue une solution clé pour rapprocher l’administration des citoyens et mieux répondre à leurs besoins. -VNA

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