Politique

Le Vietnam et les États-Unis souhaitent renforcer leur coopération dans l’éducation, la formation et la culture

Le Vietnam et les États-Unis souhaitent renforcer leur coopération dans l’éducation, la formation et la culture, notamment à travers les bourses d’études, les échanges universitaires et les programmes de formation.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Dang Hoang Giang Giang. Photo: baoquocte.vn
Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Dang Hoang Giang Giang. Photo: baoquocte.vn

Hanoi (VNA) – Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Dang Hoang Giang Giang a reçu mardi 8 septembre à Hanoï l’assistante au secrétaire d’État américain chargée des Affaires éducative et culturelle, Cate Dillon, en visite de travail au Vietnam.

Le vice-ministre Dang Hoang Giang a félicité Cate Dillon pour sa nomination à son nouveau poste, soulignant l’importance de sa visite pour l’ensemble des relations de Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Il a affirmé que le Vietnam considérait constamment l’éducation et la formation comme une priorité nationale et un moteur essentiel de son développement. Le pays accorde notamment une attention particulière à la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Le responsable vietnamien a salué le soutien efficace des États-Unis, notamment à travers le programme de bourses Fulbright, ainsi que les initiatives de grands groupes technologiques américains, dont Intel et Apple, en faveur du développement des ressources humaines qualifiées au Vietnam. Il a également estimé que la coopération culturelle et les échanges entre les peuples devenaient un volet de plus en plus important des relations bilatérales.

Dans ce contexte, le vice-ministre Dang Hoang Giang a proposé à Cate Dillon et au Département d’État américain de soutenir et d’examiner la possibilité d’accroître et d’élargir les programmes de bourses destinés aux Vietnamiens. Il a également encouragé les universités américaines de renom à ouvrir des antennes ou à mettre en place des programmes de formation au Vietnam.

Le vice-ministre a affirmé que le Vietnam était prêt à faciliter l’élargissement de la présence et des coopérations à long terme des universités, établissements d’enseignement et entreprises américains dans le pays.

De son côté, Cate Dillon a souligné que l’éducation et la formation constituaient un domaine de coopération de longue date et jouaient un rôle important dans le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Elle a salué les résultats obtenus dans le cadre des programmes de coopération éducative, notamment le programme Fulbright.

Elle a également accueilli favorablement l’objectif du Vietnam de faire de l’anglais une deuxième langue dans les établissements scolaires. Dans ce cadre, la partie américaine continuera de mettre en œuvre efficacement le programme d’enseignement de l’anglais du Peace Corps afin de contribuer à cet objectif.

Elle a réaffirmé la volonté des États-Unis de poursuivre et de renforcer leur coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la culture. Elle a encouragé les universités américaines à ouvrir des antennes ou à développer des programmes de formation au Vietnam et soutenu la proposition d’élargir les programmes de bourses et d’échanges étudiants, ainsi que les possibilités d’études aux États-Unis pour les élèves et étudiants vietnamiens.

S’agissant de la coopération culturelle, les deux parties sont convenues de promouvoir davantage les activités, programmes et projets d’échange et de valorisation de la culture des deux pays, tout en renforçant les échanges entre les peuples. -VNA

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